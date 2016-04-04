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۱۶ فروردین ۱۳۹۵، ۱۴:۰۴

سخنگوی تیم پزشکی اعلام کرد:

روند درمانی عباس کیارستمی پیشرفت خوبی داشته است

روند درمانی عباس کیارستمی پیشرفت خوبی داشته است

سخنگوی تیم پزشکی عباس کیارستمی با اشاره به بررسی وضعیت وی اعلام کرد که روند درمانی به درستی پیشرفت کرده و تصمیم گرفته شد که استفاده از داروهای تجویز شده ادامه یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، سخنگوی تیم پزشکی عباس کیارستمی سومین گزارش خود را از روند پیشرفت مراحل درمانی این فیلمساز ارائه داد‌.

بنا به این گزارش عفونت ریه بیمار مهار شده و پزشکان وضعیت قلبی و فشار خون را تحت کنترل و در وضعیت ثابت نگه داشته اند اما مازیار پارسا متخصص عفونی و پزشک معالج عباس کیارستمی که روز گذشته ۱۵ فروردین ماه از سفر دو هفته ای بازگشته او را ویزیت کرده و گفته است: به نظر من عفونت ریه هنوز کاملا برطرف نشده است، ولی با بررسی وضعیت بیمار معلوم شد که روند درمانی به درستی پیشرفت کرده و تصمیم گرفته شد که استفاده از همان داروهایی را که خانم دکتر حدادی تجویز کرده بودند، ادامه دهیم.

دكتر مازيار پارسا در توضيح همچنین اعلام كرد كه وی پزشك معالج عباس كيارستمي نبوده بلكه به عنوان دكتر مشاور معالج حضور داشته و در غياب خود دكتر تاقي مسئوليت وضعيت عفوني بيمار را بر عهده داشته است. همچنين دكتر پارسا توضيح داد كه آقاي كيارستمي به عنوان بيمار  عفوني در بيمارستان بستري نشده بنابراين پيش بيني عفونت بعد از عمل وجود نداشته وگرنه هرگز بيمارستان را ترك نمي كرد.

به گفته تیم پزشکی، تا زمانی که پزشکان معالج از وضعیت داخلی این فیلمساز مطمئن نشوند اقدام به جدا کردن دستگاه تنفسی نخواهند کرد.

کد مطلب 3590327
عطیه موذن

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