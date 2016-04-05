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۱۷ فروردین ۱۳۹۵، ۱۲:۰۶

آخرین وضعیت جسمی عباس کیارستمی/ دستگاه تنفس مصنوعی جدا شد

آخرین وضعیت جسمی عباس کیارستمی/ دستگاه تنفس مصنوعی جدا شد

خانواده کیارستمی اعلام کردند که دستگاه تنفسی را از این فیلمساز جدا و او را از خواب مصنوعی خارج کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز سه شنبه ۱۷ فروردین ماه در خبری که مورد تایید خانواده عباس کیارستمی است درباره آخرین وضعیت جسمانی وی اطلاع رسانی شد.

در این خبر آمده است: صبح امروز، تیم پزشکان معالج عباس کیارستمی دستگاه تنفسی این فیلمساز را جدا کردند و بنا به اعلام پزشکان تنفس این هنرمند از امروز به حالت عادی برگشته است.

پزشکان کیارستمی را از حالت خواب مصنوعی خارج کرده اند و او به تدریج هوشیاری کامل خود را به دست می آورد.

خانواده این فیلمساز دقایقی پیش از او عیادت و خبر ذكر شده را تایید كردند. روند درمانی کیارستمی در روزهای آینده تا بهبود کامل پیگیری خواهد شد.

کد مطلب 3590981
عطیه موذن

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