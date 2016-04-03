به گزارش خبرگزاری مهر، صبح امروز اولین صبحگاه قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا(ص) در سال ۹۵ با حضور امیر سرتیپ علیرضا صباحی‌فرد جانشین فرماندهی این قرارگاه برگزار شد.

وی در این مراسم ضمن تبریک به مناسبت سال جدید و ولادت حضرت زهرا(س) اظهار داشت: در سال ۹۴ با همت و تلاش کارکنان قرارگاه پدافند هوایی اقدامات بسیاری در حوزه پدافند هوایی انجام شد و مقایسه بازه زمانی ۳۰ساله از سال ۵۹ تا ۸۹ با دوره پنج ساله از سال ۸۹ تا ۹۴ نشان می‌دهد که در این مدت پنج ساله در بخش ایستگاه‌های راداری افزایش دو برابری داشته‌ایم و رادارهای بسیار پیشرفته و بومی با بردهای مختلف بیش از ۱۰۰۰ کیلومتر در شبکه یکپارچه پدافند هوایی قرار گرفته است و می‌توانیم دشمن را در خانه خود رصد کنیم.

جانشین فرمانده قرارگاه پدافند هوایی گفت: در حوزه سایت‌های موشکی در این پنج سال افزایش ۵/۱ برابری را شاهد بودیم و امسال با ورود سامانه‌های موشکی جدید توان عملیاتی قرارگاه پدافند هوایی افزایش می‌یابد.

وی به افزایش دو برابری سایت‌های شنود الکترونیکی و فاشا اشاره کرد و در ادامه افزود: ساخت ۹مسجد، ۳۰حسینیه و تربیت ۲۷۰ حافظ قرآن کریم از دیگر اقدامات انجام شده قرارگاه پدافند هوایی در سال ۹۴ بود.

امیر صباحی‌فرد با اشاره به نقش قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا(ص) در مدیریت و کنترل هواپیماهای جنگنده آمریکایی در ماجرای دستگیری تفنگ داران آمریکایی تصریح کرد: پاسخ قاطع و هشدار قرارگاه پدافند هوایی باعث شد تا آنها مجبور به تغییر رفتار و ادبیات خود شوند و از مرزهای کشور دور شوند.

جانشین فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا(ص) در پایان گفت: قرارگاه پدافند هوایی در حوزه طراحی و ساخت پهبادهای پیشرفته مورد نیاز خود حرکتی رو به جلو دارد که نمونه بارز آن ساخت پهباد و جت کیان در سال ۹۴ بوده است.