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۲ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۱:۲۳

خاندان سلطنتی بریتانیا هوادار «جنگ ستارگان» شدند

خاندان سلطنتی بریتانیا هوادار «جنگ ستارگان» شدند

دو چهره مشهور از خاندان سلطنتی بریتانیا با بازدید از لوکیشن ساخت قسمت هشتم فیلم «جنگ ستارگان» آشکار ساختند طرفدار این فیلم هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مووی نیوز، پرنس ویلیام و پرنس هری دو نوه ملکه الیزابت با بازدید از لوکیشن فیلم در دست ساخت «جنگ ستارگان» سوال‌هایی هم درباره آینده فیلم پرسیدند.

این دو که گفته شده برای گرامیداشت «ارزش خلاقیت و استعداد بریتانیایی» شامل حمایت از تولید و ساخت ادامه‌هایی بر این فیلم بازدید را انجام دادند، در کنار عوامل و تجهیزات شناخته شده فیلم نیز عکس گرفتند.

تصاویر این دیدار توسط کاخ کنزیگتون منتشر شد و در صحنه‌ای پرنس هری را که در یکی از سفینه‌های فیلم نشسته، نشان می‌دهد.  

شماری از سازندگان این مجموعه از جمله مارک همیل که در حال ساخت این مجموعه هستند، در بازدید دو شاهزاده حضور داشتند تا درباره چگونگی کنترل این کشتی فضایی توضیح دهند. فضاپیمای A-Wing  برای قسمت «بازگشت جدای» ساخته شد.

یکی از جنگنده‌ها که در مجموع انیمیشنی «جنگ ستارگان: راهزنان» به کار رفته، نخستین بار در سال ۱۹۸۳ در این مجموعه سینمایی دیده شد.

در یک تصویر دیگر نیز پادشاه آینده بریتانیا در کنار برادرش با شمشیرهای نوری این مجموعه در حال دوئل کردن دیده می‌شوند.

کد مطلب 3603791

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