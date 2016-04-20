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۱ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۶:۵۳

پوتین:

ارتش سوریه با حمایت هوایی روسیه ۴۰۰ منطقه را آزاد کرد

ارتش سوریه با حمایت هوایی روسیه ۴۰۰ منطقه را آزاد کرد

رئیس جمهور روسیه با اشاره به همکاری روسیه و آمریکا در سوریه اعلام کرد که آزاد سازی ۴۰۰ منطقه به دست ارتش سوریه با حمایت هوایی مسکو حاصل شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه طی سخنانی اظهار داشت: به دلیل همکاری روسیه با آمریکا و برخی از کشورها، جامعه جهانی توانست که روند سیاسی در سوریه را آغاز کند.

بر اساس این گزارش پوتین در ادامه سخنان خود تصریح کرد: آنچه که حائز اهمیت است این است که وضعیت سوریه نشان داد که در صورتی که جامعه جهانی بر اساس قانون بین المللی و با محوریت سازمان ملل فعالیت کند، می تواند به نتایجی ملموس دست یابد.

رئیس جمهور روسیه همچنین گفت: حمایت روسیه از دولت قانونی سوریه موجب شد که از فروپاشی نهادهای این کشور و افزایش شمار قربانیان سوریه جلوگیری شود.

وی در همین راستا افزود: نیروهای سوریه با حمایت نیروهای هوایی روسیه موفق شدند که ۴۰۰ منطقه را آزادسازی کنند و هزاران نفر از تروریست ها را به هلاکت برسانند.

 

کد مطلب 3604142

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