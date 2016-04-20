ارتش سوریه با حمایت هوایی روسیه ۴۰۰ منطقه را آزاد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه طی سخنانی اظهار داشت: به دلیل همکاری روسیه با آمریکا و برخی از کشورها، جامعه جهانی توانست که روند سیاسی در سوریه را آغاز کند.

بر اساس این گزارش پوتین در ادامه سخنان خود تصریح کرد: آنچه که حائز اهمیت است این است که وضعیت سوریه نشان داد که در صورتی که جامعه جهانی بر اساس قانون بین المللی و با محوریت سازمان ملل فعالیت کند، می تواند به نتایجی ملموس دست یابد.

رئیس جمهور روسیه همچنین گفت: حمایت روسیه از دولت قانونی سوریه موجب شد که از فروپاشی نهادهای این کشور و افزایش شمار قربانیان سوریه جلوگیری شود.

وی در همین راستا افزود: نیروهای سوریه با حمایت نیروهای هوایی روسیه موفق شدند که ۴۰۰ منطقه را آزادسازی کنند و هزاران نفر از تروریست ها را به هلاکت برسانند.