تکرار ادعاهای پیشین در بیانیه پایانی شورای همکاری خلیج فارس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس (GCC) در بیانیه پایانی خود در نشست ریاض از برگزاری رزمایش نظامی مشترک با همکاری آمریکا خبر دادند.

در این بیانیه آورده شده است که رزمایش مشترک در سال ۲۰۱۷ به منظور برخورد با تهدیدهای خارجی از جمله ایران انجام خواهد شد.

کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس همچنین بار دیگر با تکرار ادعاهای برخی کشورها مانند عربستان، با تروریست نامیدن حزب الله لبنان، ایران را به حمایت از این گروه شیعی لبنانی متهم کردند.

شورای همکاری خلیج فارس بر لزوم تشکیل یک نیروی دفاعی در مقابل خطر مشترکی تاکید کردند که به طور ضمنی ایران را محور آن خطاب کردند. شیخ نشین های خلیج فارس اعتقاد دارند ایران در امور داخلی آنها دخالت می کند.

سازمان همکاری های خلیج فارس اعلام کرد باید در مقابل تهدیدهای خارجی قدرت نظامی خود را افزایش دهند. این سازمان در بیانیه خود آورد: در صورتی که ایران دست از دخالت های خود در منطقه بکشد، شورای همکاری با ایران روابط دیپلماتیک برقرار می کند.

در بیانیه این شورا به مسائلی غیر از ایران نیز اشاره شده است که از جمله آن مذاکرات صلح یمن در کشور کویت است. کشورهای حاشیه خلیج فارس از برگزاری گفتگوهای صلح در کویت استقبال کردند.

کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در پایان نشست خود با رئیس جمهور آمریکا در بیانیه‌ای جداگانه از تحولات سیاسی صورت گرفته در لیبی استقبال کردند و اعلام کردند از شورای ریاستی و دولت آشتی ملی لیبی حمایت می‌کنند.

علاوه بر این کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس از اقدامات سازمان ملل در سوریه و پیشنهاد آمریکا برای برگزاری نشستی درباره آوارگان سوری حمایت کردند.