واکنش شرکت دخانیات ایران به اظهارات شهردار نهاوند

به گزارش خبرگزاری مهر، در توضیحات ارسالی از سوی مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شرکت دخانیات ایران آمده است که احتراماً با عنایت به درج خبر «عملیات اجرایی تخریب ساختمان دخانیات نهاوند رفع توقیف شد» در مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۱۴ به آگاهی می رساند:

برابر مذاکرات انجام شده و توافقات حاصله و نیز تأکید استاندار محترم همدان، إن شاءالله با پرداخت کامل مطالبات شرکت دخانیات ایران از سوی شهرداری نهاوند، مسائل حقوقی و قضایی این موضوع از جمله رفع توقیف در راستای توجه به درخواست مردم عزیز نهاوند و همکاری با مسئولان محلی حل و فصل خواهد شد.

لذا خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به درج توضیح خبر اقدام لازم مبذول نمایند.