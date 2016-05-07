به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حوزه هنری استان قم، طی مراسمی که با حضور استادان ادبیات فارسی، شاعران، دانشجویان و علاقهمندان به ادبیات و شعر فارسی در سالن اجتماعات حوزه هنری استان قم برگزار شد، چند تن از سهگانی سرایان، سهگانیهای خود را برای حاضران قرائت کردند.
سپس علیرضا فولادی عضو هیأت علمی دانشگاه کاشان و پایهگذار این نوع شعر، درباره ژانر سهگانی و زمینههای پیدایش آن، همچنین نیاز مبرم به شعر کوتاه، توضیحاتی را ارائه کرد. فولادی با اشاره به نیاز مبرم به وجود بوطیقا برای هرگونه ادبی، گفت: اگر برای هر قالب شعری روش و اصول تبیین میشد، اکنون هر کدام از قالبهای شعری از غزل گرفته تا رباعی میتوانستند راه بهتری برای پیشرفت پیدا کنند.
وی از جمله ویژگیهای متمایز سهگانی، نسبت به هایکو و گونههای مشابه دیگر را ایرانی بودن قالب و نیز ریشهدار بودن آن دانست و افزود: هر یک از شاعران از جمله نیما و شاملو نیز در صدد بودهاند تا شعر کوتاه بگویند و تعداد بیشمار رباعیهای نیما دلیل روشنی بر این سخن است.
نویسنده کتاب «زبان عرفان» گفت: در ادبیات امروز ایران حتی داستان هم به سمت کوتاهی پیش رفته و امروزه مخاطبان، داستانهای بلند را برشی مطالعه میکنند و در داستاننویسی به سبک داستانهای مینیمال (داستانک) رسیدهایم.
فولادی سپس به طرح فرمهای بیرونی و درونی سهگانی پرداخت و ویژگیهای آن را برای بیان اندیشههای گوناگونی که شاعران معمولاً در ذهن میپرورانند مناسب دانست. این پژوهشگر و شاعر قمی، در انتهای سخنانش چند سهگانی از کتاب «صدای تازه» که گلچینی از سهگانیهای شاعران سهگانی سرا است برای حاضران در جلسه قرائت کرد.
در ادامه نشست، تعدادی دیگر از سهگانی پردازان به قرائت سهگانی خود پرداختند و سپس بهادر باقری عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی درباره سهگانی مطالبی را بیان کرد.
وی با سهل ممتنع دانستن سهگانی افزود: در نگاه اول، شاعر گمان میکند با قالبی ساده مواجه است، اما وقتی میخواهد در آن طبعآزمایی کند باید ظرافتهایی را لحاظ کند، در غیر این صورت سهگانی او از تعریف و اصول سهگانی پیروی نکردهاست.
باقری با توجه به ظرفیتهای بالای سهگانی در بیان موضوعهای مختلف اجتماعی، عاشقانه، عرفانی و... سهگانی را راهی نو در ادبیات فارسی دانست که با نیازمندیها امروز ادبیات فارسی همخوانی دارد.
مولف «فرهنگ شرحهای حافظ» همچنین اظهار داشت لزوماً تمام اشعار یک شاعر نباید مورد پسند عموم قرارگیرد، بلکه ماندگار شدن حتی یک اثر در حافظه ادبی میتواند نام یک شاعر را در تاریخ ادبیات ایران ثبت کند.
در پایان نشست و با حضور مجدالدین معلمی رئیس حوزه هنری استان قم و جمعی از اساتید و علاقمندان به شعر سهگانی از مجموعه آثار شعر «سه گانی» با نامهای «بوطیقای سهگانی و مسائل آن» تألیف علیرضا فولادی رونمایی شد.
این مجموعه آثار شامل «زیر چترم باران» (۱۱۱سهگانی علیرضا فولادی)؛ «صدای تازه» (گلچین سهگانی به کوشش علیرضا فولادی، اعظم سعادت)؛ «عشق انگار اختراع من است» (۱۱۱سهگانی بهادر باقری)؛ «جای باران خالی» (۱۱۱سهگانی محمدشریف سعیدی)؛ «تو را با ماه میسنجم» (۱۱۱سهگانی بابک حسینزاده برجویی) میشود.
لازم به توضیح است که سهگانی قالبی نو پدید در شعر کوتاه است که دکتر علیرضا فولادی برای نخستین بار به منظور بومیسازی شعرهایی مشابه قالب هایکو و... ابداع کردهاست.
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