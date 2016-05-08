به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه کلیات قرارداد نوازندگان و ساختار سازمانی پیشنهادی بنیاد رودکی برای مدیریت ارکسترها تحت عنوان «مرکز ار کسترها» که ارکان آن شامل رئیس مرکز، مشاوران و شورای هنری، کمیته فنی کارشناس تدوین برنامه و واحد اجرایی است مورد تایید اکثریت اعضا قرار گرفت.

همچنین بر اساس تصمیم گیری شورای هنری ارکسترها مقرر شد بنیاد رودکی در راستای ارتقای سطح کیفی ارکسترها مقدمات اعزام ۱۲ نفر نوازنده جوان ایرانی به کشور ایتالیا جهت همکاری با ارکستر جوانان جهان را فراهم کند. از دیگر مصوبات جلسه مزبور با نگاه ملی به ارکسترها، برگزاری تور کنسرت شهرهای اصفهان شیراز و... در سال جاری است.

با تصویب کلیات قرارداد نوازندگان، بنیاد رودکی از تاریخ ۱۹ اردیبهشت آمادگی دارد نسبت به انعقاد قرارداد نوازندگان واجد شرایط و مورد تایید شورای هنری اقدام کند.

از جمله وظایف شورای هنری ارکسترها بررسی تصویب و نظارت بر حسن اجرای کلیه فعالیت ها و برنامه سالانه ارکستر، انتخاب نوازندگان، رهبران، سولیست ها و خوانندگان، تعیین حقوق و مزایای اعضای ارکستر تهیه و تدوین شاخص های کمی و کیفی انتخاب و ارزیابی رهبران و سولیست های مهمان و ... است.

شورای هنری با التفات دقیق به مسائل حقوقی و اداری در راستای ایجاد امنیت شغلی برای نواز ندگان ارکستر ها تلاش می کند.

به گزارش مهر، عصر دیروز در جلسه شورای هنری ارکسترها بحث شورایی شدن پست مدیریت هنری ارکسترها از جمله ارکستر ملی و ارکستر سمفونیک تهران مطرح و مصوب شد که این موضوع با اعتراض فرهاد فخرالدینی رهبر ارکستر ملی و علی رهبری رهبر ارکستر سمفونیک تهران روبه رو شد و آنها جلسه را ترک کردند.

فخرالدینی عصر دیروز در گفتگو با مهر تاکید کرد چنین تصمیمی باید با مشورت وی به عنوان بنیانگذار ارکستر ملی و رهبر آن گرفته می‌شد. وی همچنین اشاره کرد دیگر سمتی به عنوان رهبر ارکستر ملی ندارد؛ گرچه اشاره کرد برای بازگشت انتظارات بیشتری از گذشته دارد.