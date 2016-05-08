خروج انگلیس از اتحادیه اروپا به بی ثباتی می انجامد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، جان ساورز که در سال ۲۰۱۴ از ریاست سرویس جاسوسی خارجی- «اِم آی سیکس»- استعفاء داد و جاناتان ایوانس که رهبری آژانس جاسوسی داخلی موسوم به «اِم آی فایو» را بر عهده داشت، هشدار دادند که خروج انگلیس از اتحادیه اروپا مشارکت اطلاعاتی میان این کشور و سایر کشورهای همجوار را تضعیف خواهد کرد.

این دو مأمور پیشین سرویس جاسوسی انگلیس در مقاله ای که در روزنامه ساندی تایمز منتشر شد، نوشتند: «مقابله با تروریسم یک بازی تیمی است و اتحادیه اروپا بهترین چارچوب موجود است- هیچ کشوری به تنهایی در این بازی موفق نخواهد شد».

گفتنی است که مردم انگلیس روز بیست و سوم ژوئن در یک همه پرسی عمومی در خصوص ماندن یا خروج انگلیس از اتحادیه ۲۸ عضوی اروپا تصمیم گیری خواهند کرد. این تصمیم مردم انگلیس دارای تبعاتی فرامرزی در حوزه های تجاری،‌ سرمایه گذاری، دفاعی و سیاسی خواهد بود. نتایج نظرسنجی های مختلف از مردم انگلیس نشان می دهد که تعداد موافقان و مخالفان با ادامه عضویت این کشور در اتحادیه اروپا مساوی است.

مخالفان ادامه عضویت انگلیس در اتحادیه اروپا می گویند که خروج انگلیس از این اتحادیه باعث افزایش کنترل این کشور بر مرزهای خود خواهد شد. اما موافقان از جمله «دیوید کامرون» نخست وزیر انگلیس می گویند که عضویت در اتحادیه اروپا برای مشارکت اطلاعاتی سودمند است.

ساورز و ایوانس اظهار داشتند که فعالیتهای نوین اطلاعاتی بر پایه اشتراک گذاری مجموعه های بزرگ اطلاعاتی است و اینکه ممکن است در صورت خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، این کشور در دریافت اطلاعات با محدودیت مواجه شود.

این دو افسر اطلاعاتی انگلیس ضمن ابراز نگرانی از اینکه تبعات این خروج ورای امنیت انگلیس خواهد بود، خاطرنشان کردند که جدایی یک قدرت نظامی نیرومند از این اتحادیه می تواند به بروز بی ثباتی در اروپا بیانجامد.

در مقابل،‌ «مایکل گوو» وزیر دادگستری انگلیس در گفتگو با بی بی سی گفت که اظهارات این دو مأمور ارشد سرویس جاسوسی انگلیس «کاملاً اشتباه» است و اینکه بسیاری از کارشناسان امنیتی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را مضر و خطرناک نمی دانند.

از سوی دیگر، «ژان کلود جانکر» رئیس کمیسیون اروپا نیز در اظهارات خود که روز یکشنبه منتشر شد، خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را دربردارنده پیامدهای غیرقابل پیش بینی بر روند آینده همکاریها در این قاره دانست.