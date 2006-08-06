هيات اجرايي خواستار تعيين برنامه زمانبندي بازيهاي 2009 شد / هدف اصلي افزايش كمي و كيفي بازيهاي كشورهاي اسلامي است

رئيس كميته ملي المپيك كشورمان كه درپايان نشست ويژه اعضاي هيات اجرايي فدراسيون همبستگي كشورهاي اسلامي در رياض عربستان با خبرنگار"مهر" گفتگو مي كرد ، درخصوص نتايج اجلاس سه روزه عربستان گفت : دراين نشست كه نمايندگاني از كشورهاي مصر، ليبي ، پاكستان ، ايران و دبيركل ISSF حضور داشتند اصلاح اساسنامه فدراسيون بازيهاي همبستگي كشورهاي اسلامي ، تشكيل كميته هاي مختلف اجرايي ، تغييرنشان فدراسيون همبستگي كشورهاي اسلامي و بررسي ميزان پيشرفت برنامه هاي ايران براي ميزباني بازيهاي 2009 مورد بحث و بررسي اعضا قرار گرفت .



قراخانلو درخصوص تغيير اساسنامه فدراسيون همبستگي كشورهاي اسلامي گفت : با توجه به پيشنهادات ارائه شده از سوي كشورهاي عضو، اساسنامه فدراسيون مورد تغيير و بازبيني قرار گرفت و مقرر شد اساسنامه جديد پس از تكميل نهايي براي تصويب و اجرايي شدن به مجمع عمومي فدراسيون همبستگي كشورهاي اسلامي ارائه شود.

وي درخصوص تشكيل كميته هاي اجرايي فدراسيون كشورهاي اسلامي گفت : بر اساس تصميم گيري هيئت اجرايي مقرر شد بمنظورپيگيري بهتر و دقيق تر برنامه ها كميته هاي مختلفي درفدراسيون تشكيل شود كه بر اين اساس سه كميته فني ، كميته آمار و اطلاعات و كميته پزشكي ورزشي با تعيين اعضا فعاليت خود را آغاز كرد كه اين كميته ها مي توانند روند اجراي برنامه ها را تسريع كنند. نكته قابل توجه در تشكيل اين كميته ها حضور دو عضو كميته المپيك ايران در اين كميته ها بود كه براي كشورمان موفقيتي ارزشمند محسوب مي شود.

رئيس كميته ملي المپيك همچنين به تغيير لوگوي فدراسيون كشورهاي اسلامي اشاره كرد و يادآور شد : با توجه به اشكالاتي كه در لوگوي قبلي وجود داشت اعضاي اجرايي بر تغيير لوگوي فدراسيون تاكيد داشتند كه بر اين اساس از ميان بيش از 65 طرح پيشنهادي 5 طرح انتخاب شد كه ازميان آن يك طرح انتخاب خواهد شد.

وي همچنين گفت : بررسي روند پيشرفت برنامه هاي ايران براي ميزباني دومين دوره بازيهاي كشورهاي اسلامي از جمله مسائلي بود كه در اين نشست مورد بحث و تبادل نظر اعضا قرار گرفت و كميته اجرايي خواستار نظارت و تعيين برنامه زمانبندي براي بازيهاي 2009 شد كه بر اين اساس تعيين دو نفر از ايران جهت هماهنگي و نظارت بيشتر بر كار كميته ها به عنوان مدير بازيهاي 2009 مورد تاكيد قرار گرفت.

قراخانلو با بيان اينكه توجه به هر دو بعد كميت و كيفيت بازيهاي 2009 ايران مورد تاكيد كميته المپيك قرار دارد ، گفت: آنچه تا حدودي درميزباني دومين دوره بازيهاي كشورهاي اسلامي براي ما مبهم بود توجه به كميت يا كيفيت اين مسابقات بود كه تصميم گرفتيم درجهت رشد هر دو بعد كمي و كيفي اين مسابقات تلاش كنيم چرا كه هدف اصلي اين رقابتها وحدت امت اسلامي و يكپارچگي بين كشورهاي مسلمان است و از سوي ديگر كيفيت فني اين مسابقات نيز از اهميت بسزايي برخوردار است .

وي با بيان اينكه برگزاري دومين دوره مسابقات كشورهاي اسلامي در 16 رشته براي مردان و6 رشته براي زنان و دو رشته ويژه معلولين جانبازان در اجلاسيه عربستان مورد تاكيد قرار گرفت ، گفت : ما براي ميزباني اين مسابقات كه درچهارشهرتهران ، مشهد ، شيراز و اصفهان برگزارخواهد شد تنها نگران ظرفيت هتل ها و اسكان ورزشكاران هستيم و با توجه به تشكيل كميته نظارت و هماهنگي اميدواريم اين مشكل نيزبه زودي مرتفع شود و بتوانيم ميزباني شايسته و درخورنام كشورهاي مسلمان باشيم .