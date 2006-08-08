از جنايات اسرائيل عليه مردم لبنان احساس خفت و شرم مي كنيم/ اسرائيل نماينده يهوديت نيست

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اينترنتي العربيه،خاخام يعقوب وايزمن گفت : اسرائيل هيچ اهميتي را براي زندگي بشريت قائل نمي شود وما به عنوان يهوديان ازاقدامات غير انساني اين رژيم احساس ننگ وعارمي كنيم ومي خواهيم به جهان بگويم كه اسرائيل درخاورميانه مشكل است وحق نمايندگي ملت يهود را تحت هيچ شرايطي ندارد.

وي گفت : ما از يهوديان جهان مي خواهيم حقيقت را پيدا كنند كه اسرائيل آن گونه كه ادعا مي كند نماينده دين يهود نيست. يهوديان بايد براي دفاع ازمنافع دين خودشان بايستند واز اقدامات اسرائيل انتقاد واعلام كنند كه دربرابرحمام هاي خون زيادي كه اين رژيم مسبب آن بوده، مي ايستند.

خاخام وايز،فجايع و جنايت هايي را كه نيروهاي رژيم اسرائيل عليه مردم فلسطين درغزه و مردم لبنان مرتكب شد، به شدت محكوم كرد و آن را جنايت جنگي دانست.



وي گفت: بايد مسئولان اسرائيلي و در راس آنها ايهود اولمرت نخست وزيرو عمير پرتز وزير جنگ اين رژيم در دادگاه بين المللي لاهه محاكمه شوند.

وايز افزود: ما از اسرائيل مي خواهيم تجاوزات خود را عليه مردم فلسطين درغزه و لبنان متوقف كند، زيرا ما اين اقدامات را اصلا قبول نداريم و آن را غير قانوني مي دانيم و همه ازموضع ما كاملا آگاه هستند.

اين خاخام ضد صهيونيست درپايان گفت : اما ما از جامعه بين المللي مي خواهيم براي توبيخ ومجازات مسئولان اسرائيلي در دادگاه بين المللي به جرم ارتكاب جنايات جنگي تلاش كند.

اين درحالي است كه كشمكش هاي شديدي در روزنامه هاي نروژ بين تعدادي از نويسندگان و فرهيختگان درباره جنگ اسرائيل بر ضد لبنان صورت گرفته است.

رژيم صهيونيستي تاكنون بيش از هزار نفر از شهروندان لبناني را قتل عام و صدها نفر ديگر را زخمي كرده است و همچنان به كشتار شهروندان ادامه مي دهد.