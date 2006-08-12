وزير نفت سه شنبه به تركيه مي رود

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، سيد كاظم وزيري هامانه روز سه شنبه24 مردادماه به همراه معاون خود در امور بين الملل به منظور گسترش همكاري دوجانبه اين كشور در زمينه نفت و انرژي به تركيه مي رود .

براساس اين گزارش ، علاوه بر موضوعاتي همانند گسترش روابط در زمينه انرژي ، صادرات گاز به اين كشور و گذشتن گاز صادراتي ايران از كشور تركيه به اروپا از ديگر مسائلي است كه دو كشور مورد مذاكره قرار مي دهند .

گزارش مهر حاكي از آن است كه ايران با كشور تركيه مذاكرات اوليه خود را براي صادرات گاز به كشور اتريش از اين كشور انجام داده و به توافقات اوليه در اين باره دست يافته است .

همچنين از سويي ديگر ، تنها قرارداد صادراتي ايران براي صادرات گاز با كشور تركيه است كه قيمت گازصادراتي و حجم آن و مشكلاتي همانند قطعي صادرات گاز و ... هميشه مورد مناقشه دو كشور بوده است .

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، كارشناسان بازار بين المللي گاز معتقندند كه قرارداد صادراتي گاز ايران با كشور تركيه به مثابه يك قرارداد ازدواج طولاني مدت بوده و اين مسائل و اختلافات هميشه ميان دو طرف مطرح بوده است .

اين گزارش مي افزايد : خط لوله نوباكو از ديگر مواردي است كه ميان دو كشور مورد مذاكره قرار مي گيرد .

براساس اين گزارش ، تركيه به علت كاهش صادرات گاز ايران به اين كشور و اختلاف‌نظرهاي دو كشور در رابطه با قيمت گاز صادراتي ايران،‌ با پيوستن ايران به پروژه خط لوله گاز "نابوكو" مخالف است درنتيجه اين موضوع نيز مورد مذاكره دو كشور قرار مي گيرد .