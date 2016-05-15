۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۱:۲۴

یکی از نمایندگان مخالف اردوغان فاش کرد:

تردد آزادانه اعضای داعش در مرز ترکیه و سکوت آنکارا

یکی از نمایندگان مخالف رئیس جمهور ترکیه با استناد به گفتگوهای تلفنی لو رفته اعضای داعش از تردد آزادانه آنها در مرز ترکیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، مکالمات تلفنی افشا شده که بیشتر بین «الهام بالی» عضو شناخته شده داعش و وابسته وی در داخل مرزهای ترکیه است، از نیروهای امنیتی این کشور به دست آمده است.

 بالی یکی از مظنون های اصلی بمب گذاری ها در آنکارا و شهر سوروچ در جنوب ترکیه به شمار می آید. مکالمات تلفنی افشا شده نشان می دهد دولت ترکیه همچنان تردد مرزی عوامل گروه تروریستی داعش را نادیده می گیرد.

«ارم اردم» نماینده مخالف پارلمان ترکیه ۴۲۲ صفحه از متن پیاده شده این مکالمات را در اختیار رسانه ها قرار داده است که نشان می دهد دولت ترکیه به بیش از یک هزار عضو گروه تروریستی داعش اجازه داده است از مرز این کشور برای ورود به سوریه استفاده کنند.

 این نماینده ترکیه آنکارا را متهم کرده است بر این مساله سرپوش می گذارد.

این اسناد در حالی منتشر می شوند که اخیرا دو روزنامه نگاری که اقدامبه انتشار تصاویر دست داشتن سوریس اطلاعات ترکیه در انتقال سلاح به داعش کرده بودند، محکوم به زندان شدند.

عبدالحمید بیاتی

