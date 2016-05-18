کیارستمی وارث بر حق سهراب شهیدثالث است/ پیام صوتی امیر نادری

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین افتتاحیه سیزدهمین دوره جشنواره فیلم کوتاه دانشجویی «نهال» به همراه مراسم بزرگداشت سهراب شهید ثالث روز گذشته سه شنبه ۲۸ اردیبهشت با حضور محمود دولت‌آبادی، آیدین آغداشلو، شاهرخ شهیدثالث و امید عبداللهی در تالار ایوان شمس برگزار شد.

در این مراسم همچنین مسعود سفلایی عضو هیات علمی گروه سینما و مسئول روابط عمومی دانشگاه هنر، سید محسن هاشمی معاونت فرهنگی دانشگاه هنر و محسن مختاری فر دبیر سیزدهمین جشنواره فیلم «نهال» نیز حضور داشتند.

آیدین آغداشلو در این مراسم ضمن اشاره به اهمیت سینمای شهیدثالث گفت: بسیاری از فیلمسازان پس از شهید ثالث میراث وی را به ارث بردند که مهم‌ترین آنها عباس کیارستمی است. کیارستمی با استعدادی که داشت توانست این میراث را در عرصه سینمای معاصر جهان پراکنده کند و این شاید پاسخ یکی از اصلی‌ترین دل مشغله‌های سهراب درباره معنا و انتشار معنا و در خود نماندن معنا باشد. خوشبختانه معنای او باقی‌مانده و باقی خواهد ماند.

سینمای شهیدثالث سرآغاز سلامت در سینمای ایران

محمود دولت‌آبادی نویسنده ایرانی نیز یکی دیگر از سخنرانان این مراسم بود. وی در ابتدای سخنرانی خود بعد از خواندن بخش‌هایی از یادنامه شهیدثالث خود با عنوان «مرگ، نه چون یک اتفاق ساده» که در کتاب بزرگداشت سهراب شهید ثالث توسط جشنواره نهال بازنشر شده است، گفت: سهراب سرآغاز سلامت در سینمایی است که حرف‌های پرغوغا، تهی و نامربوط خودش را در ریخت لمپن‌ها بیان می‌کرد. در چنین شرایطی بود که سهراب توانست ریتم واقعی زندگی ایرانی را با سینمای خود برای ما نمایش دهد.

وی در اشاره به یکی از بزرگ‌ترین معضلات فرهنگ ایرانی گفت: شخصیت‌های فرهنگی باید بتوانند در کشور خودشان بمانده و نگه‌داری شوند. بعد از ملاقات کوتاهی که با سهراب شهیدثالث در برلین داشتم و از نزدیک شاهد روحیه او بودم وقتی شنیدم در کنج یک آپارتمان کوچک در یکی از شهرهای آمریکا درگذشته اصلاً تعجب نکردم.

سهراب شهیدثالث پدر واقعی سینمای مدرن ایران

پخش پیام صوتی امیر نادری که به مناسب برگزاری بزرگداشت سهراب شهیدثالث برای جشنواره نهال ارسال شد بخش دیگری از این مراسم بود. امیر نادری در این پیام صوتی درباره اهمیت سینمای شهیدثالث و اهمیت دیدن فیلم‌های او برای نسل جوان گفت: سهراب پدر واقعی سینمای مدرن ایران است. بر این باورم که دیدن فیلم‌های او در روزهای برگزاری این جشنواره چندین فیلمساز خوب را از میان شما بیدار خواهد کرد و این ذات هنر متعالی است. ما به اورجینال بودن حرف شما به‌عنوان فیلمساز نیاز داریم و سهراب سرمشق اورجینال بودن است.

نمایش بخش‌هایی از مستند بلند «سفر طولانی سهراب» به کارگردانی امید عبداللهی محصول مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی بخش بعدی این مراسم بود. تولید این مستند به‌تازگی به پایان رسیده و برای نخستین بار در جشنواره «سینماحقیقت» امسال به نمایش در می‌آید.

نمایش فیلم‌های منتخب «نهال» در دانشگاه‌های خارجی

همچنین در بخش دیگری از این مراسم مسعود سفلایی مسئول روابط عمومی دانشگاه هنر درباره جشنواره فیلم «نهال» گفت: «نهال» پس از ۱۳ سال اکنون دیگر یک جشنواره مستقل و با هویت است که همه فیلمسازان و دانشجویان سینما تلاش می‌کنند آثارشان در آن پذیرفته و نمایش داده شود. از سویی همت دانشجویان باعث شده که این جشنواره بدون حواشی و هزینه‌های سرسام‌آور دیگر جشنواره حتی بهتر و با نشاط از آنها برگزار شود. خوشحالم که امروز بعد از ۱۳ سال شاهد این اتفاق هستیم که این «نهال» دیگر یک نهال کوچک نیست بلکه یک درخت بالنده است.

محسن مختاری فر دبیر جشنواره نیز با اشاره به این نکته که افتخار جشنواره نهال به حضور دانشجویان در همه بخش‌های آن از مراحل اجرایی تا دیدن فیلم‌هاست گفت: هدف اصلی جشنواره نهال دیده شدن فیلم‌های فیلمسازان دانشجوست. هدفی که امسال در نخستین دوره بین‌المللی جشنواره نیز به آن پایبند بودیم. به همین دلیل بخش بین‌الملل جشنواره نهال تنها به دریافت و نمایش فیلم‌های فیلمسازان خارجی اختصاص نیافته است. بلکه بر اساس توافق صورت گرفته منتخب فیلم‌های جشنواره در قالب سانس‌های ویژه جشنواره «نهال» در دانشگاه‌های خارجی که با ما همکاری کرده‌اند به نمایش درخواهد آمد.