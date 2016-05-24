داوود میرباقری به تلویزیون برگشت/ «صوراسرافیل» در چرخه تولید

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه تلویزیونی «صور اسرافیل» نوشته امرالله احمدجو با بازنویسی داوود میرباقری چندی پیش به مرکز امور نمایشی سیما سپرده شد و پس از تایید رسانه ملی این مجموعه در چرخه تولید قرار گرفت.

میرباقری که این روزها در تدارک تولید مجموعه تلویزیونی «ماه تی تی» برای شبکه نمایش خانگی است قصد دارد بعد از فراغت از این مجموعه «صور اسرافیل» را برای تلویزیون کلید بزند.

این کارگردان پس از مجموعه تلویزیونی «مختارنامه» فعالیتی در رسانه ملی نداشت و انجام پروژه «صوراسرافیل» بازگشتی دوباره برای وی محسوب می شود. این کارگردان پیش از این سریال هایی چون «معصومیت از دست رفته»، «مسافر ری» و «امام علی» را کارگردانی کرده بود.