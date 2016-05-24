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۴ خرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۲۳

برای ساخت سریال

داوود میرباقری به تلویزیون برگشت/ «صوراسرافیل» در چرخه تولید

داوود میرباقری به تلویزیون برگشت/ «صوراسرافیل» در چرخه تولید

داوود میرباقری پس از تولید سریال «ماه تی تی»، مجموعه تلویزیونی «صوراسرافیل» را برای رسانه ملی کلید می زند.

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه تلویزیونی «صور اسرافیل» نوشته امرالله احمدجو با بازنویسی داوود میرباقری چندی پیش به مرکز امور نمایشی سیما سپرده شد و پس از تایید رسانه ملی این مجموعه در چرخه تولید قرار گرفت.

میرباقری که این روزها در تدارک تولید مجموعه تلویزیونی «ماه تی تی» برای شبکه نمایش خانگی است قصد دارد بعد از فراغت از این مجموعه «صور اسرافیل» را برای تلویزیون کلید بزند.

این کارگردان پس از مجموعه تلویزیونی «مختارنامه» فعالیتی در رسانه ملی نداشت و انجام پروژه «صوراسرافیل» بازگشتی دوباره برای وی محسوب می شود. این کارگردان پیش از این سریال هایی چون «معصومیت از دست رفته»، «مسافر ری» و «امام علی» را کارگردانی کرده بود.

کد مطلب 3666389
محیا رضایی کلانتری

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    نظرات

    • عبدالحسین ۱۱:۴۵ - ۱۳۹۵/۰۳/۰۴
      0 0
      پاسخ
      برادران میرباقری بعد مختارنامه مجموعه یلدا رو کارکردند

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