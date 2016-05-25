به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از مجموعه انیمیشن «جوانمردان» از تولیدات مرکز صبا امروز چهارشنبه پنجم خرداد ماه با حضور رضا پورحسین قائم مقام معاون سیمای رسانه ملی، مرتضی شمسی مدیر مرکز صبا و جمعی از مسئولان و انیمیشن سازان در سالن رضوان بسیج سازمان صداوسیما برگزار شد.

مرتضی شمسی مدیر مرکز صبا در ابتدای این مراسم با اشاره به برندسازی با شخصیت های انیمیشنی گفت: اینکه برند یک کشور دیگر در جامعه ایرانی رسوخ کرده است دو دلیل دارد اول توان رسانه ای طرف مقابل است و دوم اینکه ما قدمی برای این امر مهم برنداشته ایم.

وی تاکید کرد: آنچه ما باید در نظر داشته باشیم و اهمیت دهیم ساخت یک برند ملی است. ما باید از تجربه هایی که در دنیا به کار گرفته شده است، استفاده کنیم و با توجه آنها قدم برداریم.

مدیر مرکز صبا با اشاره به شاهنامه فردوسی عنوان کرد: فردوسی توانست فرهنگ اسلامی را که از عرب به ایران آمده بود، حفظ کند و بر این اساس شاهنامه را نوشت.

شمسی در ادامه به برندسازی شخصیت های انیمیشنی در غرب اشاره و اظهار کرد: غرب در کنار تاثیرات مثبت برندهای انیمیشنی، مکتب انتقادی دارد که معایب این برندسازی ها و شخصیت ها را هم برای کودکان باز می کند.

وی از اهمیت معرفی تمدن ایران در انیمیشن ها سخن گفت و بیان کرد: تا قبل از پیدایش ابزار مدرن امروزی نسل های گذشته با رسانه هایی چون شاهنامه و حافظ، تمدن ایران را معرفی می کردند. امروز هم باید برندی داشته باشیم که جای همه قهرمان های غربی را بگیرد و کودک ایرانی نسبت به آن علاقه نشان دهد.

مدیر مرکز صبا اضافه کرد: هدف از بیان این سخنان این است که بدانیم انتخاب درست مسیر برای حفظ و معرفی تمدنی که داریم مهمترین نکته است به این معنی که قهرمان سازی و اسطوره نگاری را نباید دست کم بگیریم. به طور مثال شاید اگر شاهنامه نصیحت می کرد این تاثیرگذاری را نداشت اما با ادبیات قهرمان پروری پیامش را به مخاطبان ارایه داده است و می داند که نیاز عمومی مردم داشتن قهرمان است.

شمسی با تاکید بر ساخت آثار موفق در حوزه انیمیشن توضیح داد: در این راه ما زمانی می توانیم، بگوییم موفق هستیم که وقتی فرزندانمان به فروشگاه ها می روند، برندهای ایرانی بخواهند. در حوزه ساخت انیمیشن هم هدف ما صرفا پر کردن آنتن نیست بلکه همه در مرکز صبا تلاش می کنند تا با تولید محصولات سینمایی و لوازم جانبی این برند را جا بیندازند.

وی در پایان با اشاره به مراحل تولید مجموعه انیمیشن «جوانمردان» گفت: امیدوارم بتوانیم نسخه سینمایی این انیمیشن را که همگام با نسخه سریالی آن ساخته می شود در جشنواره فیلم فجر سال ۹۵ رونمایی کنیم و همچنین بتوانیم از لواز جانبی و نوشت افزار آن رونمایی کنیم.

قهرمان قصه «جوانمردان» به زودی در فرهنگ ما جای خودش را باز می کند

رضا پورحسین قائم مقام معاون سیما در مراسم رونمایی از انیمیشن «جوانمردان» بیان کرد: کاری که مرکز صبا انجام می دهد توجه به تمدن ایرانی و اسلامی است که وجوه مختلف دارد و اعمال این نکته باعث می شود تا نسلی تمدن ساز بپرورانیم. این مهم وقتی شکل می گیرد که به قهرمان سازی توجه کنیم و بین قهرمان و مخاطبانش پیوند عاطفی برقرار کنیم. جای تبریک دارد که این گروه انیمیشن ساز، جوانمردی و فتوت را محور قصه اش قرار داد. جوانمردی در فرهنگ ایرانی جای محکمی دارد و همه اقوام ایرانی و نسل های مختلف در هر صنف شغلی به آن اهمیت می دهد.

وی افزود: اگر بخواهیم مفهومی را در ذهن کودک و بزرگسال جاری کنیم ابتدا نیاز داریم ادراک حسی را بپرورانیم و بعد از آن به ادراک خیالی توجه کنیم تا مفهوم سازی شکل بگیرد. ما در سینما توسط ادراک حسی می توانیم به ادراک خیالی برسیم و اگر علاوه بر اینها زمان را بسط دهیم مفهوم سازی شکل می گیرد. به این معنا که از طریق حواس پنجگانه نمادهایی بسازیم و به سمبل هایی توجه کنیم که هر گاه ذهن انسان به این نمادها چنگ بزند ادراک خیالی اش را به کار اندازد. به عنوان مثال لباس، عروسک، لوازم تحریر و هر چیزی که این نماد را جلوی چشم ما بیاورد باعث می شود قهرمان در ذهن ما ثبت شود و ما با آن هم ذات پنداری کنیم.

وی ادامه داد: اگر دنبال ارایه تمدن غنی اسلامی هستیم باید کاری کنیم تا مخاطب با قهرمان ما ارتباط عاطفی بگیرد. از آنجا که انیمیشن یکی از تاثیرگذارترین راه های نفوذ است می توانیم از این ابزار برای تاثیرگذاری بیشتر نشان ها استفاده کنیم و با پرداختن و تولید لوازم جانبی از ادراک خیالی به مفهوم سازی برسیم.

پورحسین توضیح داد: جلال الدین قهرمان قصه «جوانمردان» همان برندی است که قرار است به زودی در فرهنگ ما جای خودش را باز کند. صرفا سریال و فیلم سینمایی این پتانسیل را ندارد که یک برند را نهادینه کند بلکه باید در کنار آن لوازم جانبی و نمادها شرایطی را فراهم آورند تا این تیپ شخصیتی درونی شود.

در ادامه این نشست رضا فصاحت کارگردان انیمیشن «جوانمردان» بیان کرد: داستان این سریال که البته نسخه سینمایی متفاوتی هم دارد در دوره خوارزمشاهیان روایت می شود و محوریت آن قصه حمله مغول به ایران است ولی مخاطبانی که این انیمیشن را می بینند در بحث طراحی لباس ممکن است مدل های متفاوتی از زمان های مختلف را ببینند به این دلیل که چون بحث برندسازی مدنظر ما بود، خواستیم از این فرصت استفاده کنیم تا نمادهای دوره های تاریخی مختلف ایران را در این اثر بگنجانیم.

وی بیان کرد: شخصیت جلال الدین قهرمان اصلی قصه ماست که در تاریخ هم آن را می شناسیم. وی همان جلال الدین خوارزمشاه شخصیت وطن پرست ایرانی است اما در کنار او شخصیت های دیگری هم هستند که از تخیل آمده اند. یکی از آنها برزین نام دارد که شخصیتی رستم گونه داشته و شهرتش به زور بازویش است، شخصیت دیگر نامش مراد است که سیاستمداری، مشاوره و جنگ آوری از ویژگی های او محسوب می شود.

وی در پایان گفت: دو شخصیت دیگر سارا و سینا خواهر و برادر هستند. سینا مغز متفکر و مخترع دارد، سارا هم تخصصش پزشکی و داروهای گیاهی است. امیدواریم این اثر سینمایی همگام با تولید تلویزیونی اش پیش برود و هنگام ارایه این دو محصول بتوانیم لوازم جانبی شان را به بازار ارایه کنیم.