به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت میراث فرهنگی، مدیرکل دفتر ثبت آثار و حفظ و احياء ميراث معنوي و طبيعي با اعلام این خبر گفت: نخستین نشانه‌های پایه‌های کاخ جهان‌نما که از کاخ‌های مهم دوره صفوی است و در اکثر متون از آن یاد شده است در کاوش‌های باستان‌شناسی که در فروردین ماه سال گذشته در محدوده دروازه دولت در ابتدای خیابان چهارباغ اصفهان صورت گرفت کشف شد.

فرهاد نظری گفت: ثبت این اثر و کشف دیواری از دوران آل بویه در ادامه حفاری‌ها که بیانگر قدمت طولانی‌تر این منطقه تاریخی شهر اصفهان بود سال گذشته در شورای ثبت استان مطرح و مصوب شده بود.

معاون میراث فرهنگی کشور در اواخر سال گذشته به استناد مصوبه جلسه مشترک شهرداری اصفهان، رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و مسئولان اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان از بازسازی این بنای تاریخی به عنوان نماد شهری در طراحی شهر و ورودی خیابان چهارباغ خبر داده بود.

محمدحسن طالبیان در این زمینه گفته بود: طرح این بازسازی بر اساس نقشه‌ها، تصاویر، مستندات تاریخی تهیه شده و قرار است پس از بررسی طرح در شورای فنی سازمان و موافقت این شورا نسبت به بازسازی آن اقدام شود.

بنا بر اسناد مکتوب این کاخ در دوران شاه عباس صفوی ساخته شد. دیولافوا در سفر نامه خود این کاخ را عمارت تفریحی و خارج از دولت خانه صفوی ذکر کرده است. این کاخ در ۴ طبقه با ارتفاع ۳۰ متر به چهارباغ، سی و سه پل و دیگر بناهای تاریخی از جمله چهل ستون اشراف داشته است. این بنا از سوی ظل السلطان در دوره قاجار با این ادعا که کاخ هشت بهشت مکان اسکان خواهرش در معرض دید قرار داشته تخریب شد.