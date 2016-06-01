کتاب شور اشراق، تألیف آیت الله رشاد رونمایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب قرار است با همکاری پژوهشگاه آیین رونمایی از کتاب با عنوان شور اشراق را روز یکشنبه مورخ ۱۶ خرداد ماه سال جاری از ساعت ۱۹ در سالن همایش های شهرستان ادب و با حضور جمعی از دوست داران محفل های ادبی و نویسندگان و صاحبنظران این بحث برگزار نماید.

در این مراسم که با حضور آیت الله رشاد مولف کتاب برگزار خواهد شد، ‌آقایان دکتر غلامعلی حداد عادل، دکتر محمدرضا ترکی و دکتر محمدرضا سنگری حضور دارند.

لازم به ذکر است كتاب شور اشراق گفت- نوشته هایی درباره شعر و شخصیت شماری از اصحاب حکمت و ادب، در دوازده فصل خلاصه شده است.

آیین رونمایی از کتاب شور اشراق روز یکشنبه مورخ ۱۶ خرداد ماه سال جاری از ساعت ۱۹ در موسسه فرهنگی شهرستان ادب به نشانی خیابان دکتر شریعتی – بالاتر از خیابان آیت الله طالقانی – روبروی سینما صحرا – پلاک ۱۶۸ برگزار خواهد شد.

حضور علاقمندان در این آیین بلامانع است.