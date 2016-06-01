نیاز ۱۱ میلیارد تومانی آزادی ۹۸ زندانی جرائم غیر عمد خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، اربابی ظهر چهارشنبه در جلسه هم اندیشی برگزاری جشن گلریزان آزادی زندانیان جرایم غیر عمد استان اظهار کرد: طبق روال سال های گذشته جشن گلریزان کمک به زندانیان جرایم غیر عمد در ماه مبارک رمضان برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه این جشن یکم تیر ماه سال جاری مصادف با شانزدهم ماه مبارک رمضان در سالن الغدیر بیرجند برگزار خواهد شد، افزود: عجز از پرداخت دیه، محکومیت های مالی و عجز از پرداخت مهریه و نفقه زندانیان غیر عمد را تشکیل می دهند.

مدیرکل زندان های خراسان جنوبی با اشاره به اینکه سیاست نظام و قوه قضاییه بر این است که تعداد زندانیان کاهش پیدا کند، گفت: طبق سنت های سال قبل خانواده های زندانیان نیز در کمک های این جشن دخیل خواهند بود.

وی بیان کرد: علی رغم اینکه کمک های مردم در این راه ممکن است بسیار جزئی باشد اما هدف از برگزاری این جشن ترویج روحیه ایثار، عفو و بخشش در جامعه است.

آزادی ۱۲۷ زندانی جرائم غیر عمد استان

اربابی با بیان اینکه سال گذشته تعداد ۱۲۷ زندانی آزاد شده اند، افزود: مبلغ بدهی این تعداد ۵۴ میلیارد ریال بوده است.

وی با اشاره به اینکه این تعداد از طریق کمک های مردمی، ستاد دیه کشور و گذشت شاکیان آزاد شده اند، گفت: ۳۰ میلیارد ریال از بدهی ها از طریق گذشت شاکیان انجام گرفته است.

مدیرکل زندان های خراسان جنوبی با بیان اینکه ستاد دیه استان همواره در طول سال فعال و پویا است، اظهار داشت: این ستاد هر دو هفته یکبار جلسه ای در جهت کمک به زندانیان برگزار می کند.

وی با اشاره به اینکه از ابتدای سال تا کنون ۱۲ زندانی آزاد شده اند، بیان کرد: مبلغ کل بدهی این تعداد ۱۱ میلیارد ریال بوده است که از این رقم ۷ میلیارد ریال گذشت بوده است.

اربابی با بیان اینکه در حال حاضر ۹۸ زندانی جرایم غیر عمد در زندان های استان وجود دارد، اظهار کرد: از این تعداد ۳ زندانی عاجز از پرداخت دیه، ۶۷ زندانی مربوط به بدهی های مالی، ۲۴ زندانی مربوط به عجز در پرداخت مهریه و ۴ زندانی عاجز از پرداخت نفقه هستند.

وی ادامه داد: اعتبار مورد نیاز برای آزاد سازی این تعداد زندانی ۱۱ میلیارد تومان نیز است.

مدیرکل سازمان زندان های خراسان جنوبی با بیان اینکه بیشترین بدهی ها مربوط به محکومیت های مالی است، افزود: در سال گذشته اولویت آزاد سازی با محکومین دیه بوده است.

علی اکبر خوئی قائم مقام ستاد دیه استان نیز در این جلسه با بیان اینکه برای پرداخت مهریه تحت هیچ شرایطی کمک بلاعوض صورت نمی گیرد، اظهار کرد: در رابطه با محکومین مالی در صورتی که زندانی ۵۰ درصد از بدهی را تقبل کند پس از بررسی های صورت گرفته و درصورتی که نیاز آن ها محرز شود ستاد دیه کشور به آن ها کمک بلاعوض می کند.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته ۳۹ نفر در سطح استان از طریق مشاوره مددکاران آزاد شده اند، گفت: سال گذشته ۸۸ نفر نیز از سوی کمک های ستاد دیه آزاد شده اند.

قائم مقام ستاد دیه خراسان جنوبی ادامه داد: از این تعداد ۲۱ نفر محکومان دیه، ۳۳ نفر محکومان مالی، ۲۹ نفر مربوط به مهریه و پنج نفر مربوط به نفقه بوده اند.