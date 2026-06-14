رهایی ۲۰ زندانی غیرعمد در سمنان؛ ۶۴۹ میلیارد ریال بدهی بخشیده شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید هادی نقیبی ظهر یکشنبه در دیدار با استاندار سمنان در محل استانداری با اشاره به آزادی ۲۰ نفر طی دو ماهه نخست سال جاری از زندان های استان سمنان، افزود: این زندانیان دارای جرائم غیر عمد بودند که با ظرفیت های حمایتی آزاد شدند.

وی مجموع بدهی این افراد را ۶۴۹ میلیارد ریال برآورد کرد و اضافه کرد: از این تعداد زندانی ۱۶ مورد موارد مالی، دو مورد مهریه، دو مورد نفقه و یک مورد سایر موارد را شامل می شود.

مدیر نمایندگی ستاد دیه استان سمنان به برنامه پنج ساله دوم این ستاد اشاره داشت و افزود: بز طبق این برنامه ریزی طی سال جاری آزادی ۱۴۹ نفر در دستور کار است.

نقیبی تعداد زندانیان آزاد شده طی سال گذشته را ۱۰۷ نفر عنوان کرد و توضیح داد: مجموع بدهی این افراد بالغ بر چهار هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال برآورد می شود.

وی از مشارکت خیران تقدیر کرد و اظهار داشت: از این تعداد زندانی ۷۵ مورد جرائم مالی، ۲۱ مورد مهریه، ۱۰ مورد نفقه و یک مورد سایر موارد بوده است.