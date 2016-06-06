تلاش برای ایجاد سایت موزه در تپه باستانی پوستچی شیراز

علیرضا عسکری در حاشبه بازدید عضو شورای شهر از کارگاه کاوش تپه باستانی پوستچی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: آینده اینجا با همکاری دانشگاه هنر شیراز ، سازمان میراث فرهنگی فارس، پژوهشگده باستان شناسی کشور و شهرداری شیراز قطعا آینده خوبی خواهد بود.

وی بیان کرد: هم از لحاظ باستان شناسی حائز اهمیت است که جایی برای نمایش اشیاء اختصاص دهیم و هم کارهای پژوهشی را دنبال کنیم و در عین حال باید بخش گردشگری را نیز در نظر داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه یک روند خوبی در بخش همکاری میان شورای شهر، شهرداری و میراث فرهنگی با دانشگاه هنر آغاز شد، افزود: فکر می کنم با انتشار نتایج آثار کاوش درمحوطه، بتوانیم آینده بهتری برای تپه باستانی رقم بزنیم.

رئیس دانشگاه هنر شیراز گفت: این محوطه نیازمند توسعه است و نوع توسعه این منطقه نیز فرهنگی است به همین دلیل باید بنبان تاریخی و فرهنگی شیراز را به نسل معاصر انتقال دهیم.

دکتر عسکری گفت: برای نسل جدید خوب است که بتوانند با افتخار از قدمت شش هزار و 500 ساله خودشان یاد کنن و در برار سایر ملت‌ها و فرهنگ‌ها بگویند در جایی که زندگی می کنیم شش هزار سال تجربه وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه در عین حال مطالعات علمی هم در جای خود خیلی مهم هست که هم از نظر فرهنگی به توسعه شهر شیراز کمک کنیم و هم از لحاظ علمی، پژوهشها را ادامه دهیم، افزود: از انجایی که تپه پوستچی در بیابان نبست و در دل شهر شیراز قرار دارد به راحتی می توان ظرفیتهای توسعه فرهنگی را برای محوطه فراهم کرد.

وی بیان کرد: مهم این است که با این قدمت 6500 ساله بتوانیم بگوییم در آن دوران ساکنان شیراز وارد مرحله تخصصی جوامع شده بودند که می توانستند نهادهای مدنی، شهری و اقتصادی را شکل دهند، فکر اجتماعی، سیاست و برنامه ریزی داشته باشند و این اشیاء نشان دهنده همین نکته است و باید تلاش کنیم در جایی مثل موزه آن را معرفی کنیم که ابتدا در دانشگاه فضایی برای این کار فراهم می شود و بعد در صورت امکان به خود محوطه منتقل خواهد شد.