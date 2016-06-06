ساعت فعالیت مراکز اهدای خون پایتخت در ماه رمضان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین دزفولی گفت: مراکز اهدای خون پایتخت در انتظار روزه دارانی هستند که به ضرورت اهدای خون برای نجات جان بیماران در همه روزهای سال آگاهی کامل دارند.

وی با اعلام اینکه از روز سه شنبه هجدهم خرداد ۹۵ همزمان با حلول ماه مبارک رمضان، ۱۶ مرکز اهدای خون پایتخت در خدمت شهروندان تهرانی است که در کنار همه عبادات رمضانی خود، نجات جان بیماران نیازمند را نیز در برنامه تکالیف الهی و انسانی خود قرار خواهند داد، افزود: در طول ماه مبارک رمضان مرکز اهدای خون وصال از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ شب، مرکز اهدای خون نارمک در دو شیفت کاری از ساعت ۸ صبح تا ۳ بعدازظهر و از ساعت ۷ بعداز ظهر تا ۱۲ شب و مرکز اهدای خون پیروزی از ساعت ۷ بعد از ظهر تا ۱۲ شب فعال هستند.

دزفولی گفت: علاوه بر سه مرکز وصال، نارمک و پیروزی در شیفت کاری شب، مراکز سیار اهدای خون مستقر در محل برگزاری هیات رزمندگان غرب تهران واقع در خیابان آزادی، ضلع شرقی حرم حضرت عبدالعظیم(ع) و باغ موزه قصر واقع در خیابان شریعتی از ساعت ۱۹ لغایت ۲۴ پذیرای اهداکنندگان خواهند بود.

وی تاکید کرد: شهروندانی که می خواهند در روزهای ماه مبارک رمضان خون اهدا کنند، می توانند از ساعت ۸ صبح تا ۱۵ به مراکز اهدای خون ایستگاه های مترو امام(ره)، شهر ری، صادقیه، آزادی، میلاد، تجریش و ورامین و یا از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۵ به مراکز اهدای خون شهریار، شهر قدس در روزهای زوج و رباط کریم در روزهای فرد مراجعه کنند.