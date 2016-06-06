اقتصاد مقاومتی در قالب پیام های قرآنی به مردم اطلاع رسانی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رحیمی، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات،اسلامشهر و پردیس گفت:ما باید بتوانیم مفاهیم قرآنی را در زندگی مردم نشر دهیم، زیرا آموزه های قرآن به ما نشان می دهد که مسلمانان شایستگی زندگی خوشبخت و برتر را دارند و زندگی برتر از آن کسانی است که انس بیشتری با قرآن دارند.

وی با اشاره به اینکه باید بتوانیم با بهره گیری از مفاهیم قرآنی مشکلات اقتصادی را مدیریت کنیم، اظهارداشت: تمامی ارگان ها و نهادها و حتی مردم در زندگی شخصی خودشان باید مدیریت اقتصادی داشته باشند؛ در قدم اول باید مفهوم اسراف با بهره گیری از مفاهیم قرآنی در تمامی عرصه ها مشخص شود.

وی افزود: برای اینکه بتوانیم مفاهیم قرآنی را چه در نمایشگاه قرآن و چه در نهاد خانواده و سایر دستگاه های دولتی پیاده سازی کنیم؛ نیازمند مشورت و تجمیع خرد جمعی هستیم.

رحیمی گفت: با توجه به اینکه نمایشگاه بین المللی قرآن کریم محل مراجعه عموم مردم است؛ اگر مسوولان برگزاری نمایشگاه بتوانند مفهوم اقتصاد مقاومتی را در قالب تفسیر، حدیث و شیوه ائمه اطهار در محیط معنوی نمایشگاه قرآن به نمایش بگذارند و منعکس کنند؛ تاثیر بیشتری بر عموم مردم و به خصوص جوانان در حوزه اقتصاد مقاومتی با محوریت قرآن می گذارد.

نماینده تهران، ری ،شمیرانات ،اسلامشهر و پردیس با تاکید بر بازآفرینی مفاهیم قرآنی در نمایشگاه قرآن، در ادامه خاطرنشان کرد: برای رسیدن به سبک زندگی قرآنی ابتدا باید مفاهیم قرآنی را بدانیم. بنابراین استفاده از ابزارهای مختلف هنری ازجمله سینما، تلویزیون و تئاتر برای تبلیغ مفاهیم قرآنی ضروری است.

وی با تاکید بر اینکه مفاهیم قرآنی به صورت مصداقی در نمایشگاه قرآن تبلیغ شود، تصریح کرد: برای بهره مندی از مفاهیم قرآنی و گرایش مردم به سمت و سوی زندگی قرآنی، باید مصداق آورده شود. به عنوان مثال به شهدای انقلاب اسلامی، مدافعین حرم و زندگی ائمه اطهار اشاره شود. اگر بتوانیم برای سبک زندگی قرآنی در خانواده های ایرانی و نهادهای مختلف مصداقی بیاوریم، در این صورت فرهنگسازی کرده ایم .

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم با شعار «به سوی فهم قرآن» از ٢٤ خرداد ماه تا ٨ تیر ماه مصادف با ٧ تا ٢٢ ماه مبارک رمضان به مدت ١٦ روز در مصلی بزرگ حضرت امام خمینی (ره) از ساعت ١٨ الی ٢٣:٣٠ برگزار خواهد شد.