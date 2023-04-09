به گزارش خبرنگار مهر، زهره الهیان نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی در خصوص سی امین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم گفت: امسال نمایشگاه قرآن یک رویکرد تحول گرایی به خود گرفته است و به لحاظ کیفیت و وسعت با ظرفیت بالاتر از سالهای گذشته به فعالیت‌های قرآنی می‌پردازد.

وی ادامه داد: امسال شاهد پررنگ شدن رویکرد بین المللی در سی امین نمایشگاه امسال هستیم. در بخش افتتاحیه و بین الملل شاهد حضور چند وزیر در نمایشگاه بین المللی قرآن بودیم. تعاملات بانوان فعال قرآنی از کشورهای اسلامی و در گوشه‌های مختلف جهان با بانوان حافظ قرآن کریم در ایران باید جدی‌تر گرفته شده و محور تعاملات بین المللی قرآن کریم قرار بگیرد.

حضور بانوان قرآنی در عرصه بین المللی می‌تواند به گسترش تفکر ناب انقلاب اسلامی کمک کند

الهیان با تاکید براین که این نقش به بانوان قرآنی در حوزه بین الملل می‌تواند به گسترش و اشاعه تفکر انقلاب اسلامی و رویکرد اسلام ناب محمدی کمک کند، افزود: در طول ماه‌های گذشته استکبار جهانی به طور جدی جامعه بانوان ایران اسلامی را هدف قرار داد و تلاش می‌کند که چهره زن مسلمان ایرانی را به یک چهره منفعل تبدیل کرده و در واقع غیر اثرگذار نشان بدهد و اعلام کند که زنان در جامعه ایران نقشی ندارند و تحت فشار هستند.

تعاملات بین المللی بانوان قرآنی انحصار رسانه‌ای علیه جمهوری اسلامی در حوزه زنان را می‌شکند

نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی افزود: این تعاملات بین المللی انحصار رسانه‌ای علیه جمهوری اسلامی در حوزه زنان را می‌شکند و زنان فعال قرآنی از کشورهای مختلف می‌فهمند که بانوان ایرانی با علم و اقتدار و فعال ایستاده و یکی از محورهای فعالیت‌های زن متعهد ایرانی قرآن کریم است. قرآن به عنوان یک زبان مشترک کمک خواهد کرد که تعاملات جدی‌تر گرفته شود.

خانواده‌ها در نمایشگاه قرآن با یک نشاط معنوی روبرو هستند

الهیان با اشاره به اینکه چنین محافل قرآنی به تحکیم فضای خانواده کمک می‌کند، ادامه داد: فضای سی امین نمایشگاه قرآن طوری جذاب طراحی شده که برای همه سنین جاذبه‌های خاص خود را دارد.کودکان، نوجوانان و جوانان در این نمایشگاه مخاطب جدی هستند و این امر باعث استقبال گسترده خانوادگی از نمایشگاه شده است.

وی گفت: این رویداد قرآنی محفلی است که خانواده‌ها با یک نشاط معنوی در این فضا روبه‌رو می‌شوند. فعالیت‌های قرآنی به عنوان یک یادگار در دل و ذهن کودک و نوجوان می‌ماند که این می‌تواند منشأ اثر باشد.

کودک و نوجوان برای انتخاب مسیر زندگی نیازمند جذابیت‌های موجود در فضای نمایشگاهی هستند

نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی با قدردانی از زحمات وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت قرآن و عترت وزارت ارشاد برای برپایی چنین رویدادی گفت: کودک و نوجوان ما برای انتخاب مسیر زندگی خود به سمت قرآن و آموزه‌های قرآنی ببرد، نیازمند فضایی جذابی مانند نمایشگاه قرآن است.

یادآور می‌شود، سی‌امین دوره نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم از ۱۲ تا ٢۶ فروردین با شعار «میخوانمت» در مصلی امام خمینی (ره) تهران برپا می‌شود. زمان بازدید از این نمایشگاه از ساعت ۱۷ تا ٢۴ خواهد بود.