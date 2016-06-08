تصویب لایحه بازنگری طرح جامع حمل و نقل در کمیته حمل و نقل شورا

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن سرخو در چهل و سومین جلسه کمیته حمل و نقل شورای شهر تهران، گفت: هدف از این جلسه مقایسه لایحه «بازنگری طرح جامع حمل و نقل و ترافیک» مصوب کمیته حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر تهران در جلسات قبلی و و لایحه «بازنگری طرح جامع حمل و نقل و ترافیک» ارسالی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران بود.

وی گفت: بیشتر اختلافات اصلی بر سر موضوع احداث خطوط مترو، ناوگان اتوبوسرانی، معابر و تقاطعات غیر هم سطح تا سال افق طرح جامع، یعنی سال ۱۴۰۴ است

سرخو همچنین در خصوص خطوط مترو گفت: کل خط متروی مورد نیاز شهر تهران طبق لایحه طرح جامع مصوب کمیته حمل و نقل و ترافیک ۷۴۷ کیلومتر است که از این مقدار۵۱۴کیلومتر در داخل شهر تهران و ۲۳۳ کیلومتر بیرون شهر تهران است که به ۷۶۰ کیلومتر تغییر یافته است یعنی ۱۳ کیلومتر خطوط سریع سیر ریلی (LRT) به خطوط حمل ونقل شهر تهران اضافه گردیده است که نهایتا این خط سریع ریلی حذف گردید.

رییس کمیته حمل و نقل شورا در خصوص یکپارچگی مدلهای حمل و نقلی اظهار داشت: تمامی مدلهای حمل و نقلی باید یکپارچه دیده شود و با یکدیگر همپوشانی داشته باشند بنابراین در طرح جامع بایستی این موضوعات کاملتر دیده شوند.

سرخو در ادامه با اشاره به برخی معظلات ترافیکی در شهر تهران، گفت: در بزرگراه هایی مانند مدرس و همت کماکان مشکلات ترافیکی داریم و این موضوع لاینحل مانده است و همچنین آنچه امروز نشان می‌دهد این است که از نظر تراکنش اتوبوس ها در سطح مناطق نیز مشکل داریم به گونه ای که در برخی مناطق تراکم اتوبوس زیاد و در برخی خطوط تعداد اتوبوس کم است که این موضوعات نیاز به بازنگری مجدد دارد.

در ادامه رئیس کمیته حمل ونقل وترافیک شورای اسلامی شهرتهران، پیشنهاد داد: جدا از بحث طرح جامع، باید مطالعات خطوط LRT و دیگر مدهای حمل ونقلی برای تمامی شهر تهران در دستور کار قرار گیرد.

وی در ادامه گفت: بر اساس طرح جامع مصوب، میبایست تا سال افق طرح، سالانه به طور متوسط تعداد هزار (۱۰۰۰) دستگاه اتوبوس به شبکه افزوده شود که این تعداد تا سال افق طرح، به سالانه تعداد چهارصدو شصت (۴۶۰) دستگاه اتوبوس علاوه بر جایگزینی ناوگان فرسوده به شبکه اتوبوسرانی تغییر یافته است.

سرخو در ادامه تاکید کرد : در طرح جامع باید این نکته دیده شود تا زمانی که حوزه های شهرسازی و عمرانی می خواهند پروژه هایی را اجرایی کنند حتما مطالعات ترافیکی آن پروژه نیز لحاظ شود.

در پایان لایحه بازنگری طرح جامع، با اصلاحاتی به تصویب کمیته حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر تهران رسید.

سرخو در جریان این جلسه همچنین نسبت به پل‌های در حال احداث خیابان ارتش انتقاد کرد و گفت: احداث پل‌هایی در سرتاسر بلوار ارتش باعث گره ترافیکی در این محدوده شده است در صورتی که در بلوار ارتش طبق برنامه ۵ ساله فقط یک تقاطع غیرهمسطح دیده شده بود و احداث این پل ها خارج از برنامه ۵ ساله است.