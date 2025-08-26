به گزارش خبرگزاری مهر، محسن هرمزی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در سیصد و پنجاهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جریان بررسی طرح جامع حمل و نقل و ترافیک کلان‌شهر تهران با بیان اینکه بنای شهرداری بر این نبود که شأن شورا را رعایت نکند و یا شورا را دور بزند، اظهار کرد: شورا بالای چشم شهرداری جا دارد و شهرداری همگام و همدل با شورا پیش می‌رود.

وی با اعلام اینکه مطالعات طرح جامع ترافیک از سال ۱۳۹۹ آغاز شد، خاطرنشان کرد: شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر با مشارکت دولت موظف به تهیه طرح هستند و در شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت، طرح جامع آنها باید در شورای عالی به تصویب برسد.

هرمزی همچنین تصریح کرد: بر اساس حکم یکم برنامه چهارم توسعه، شهرداری باید محورهای بازنگری طرح جامع را به شورا ارائه می‌داد که در سال ۱۴۰۲ این بازنگری‌ها را ارائه داده است. بر اساس قانون، نهادی که جایگاه بررسی طرح جامع تهران را دارد، شورای عالی هماهنگی ترافیک است.

وی با بیان اینکه صراحتاً در هیچیک از بندهای قانون به تصویب طرح جامع در شورا ارائه نشده است، یادآور شد: ما مطلقاً دنبال دور زدن شورا نبودیم. این آمادگی را داریم که جلسات با شورا را ادامه دهیم. قانون گذار به صراحت در قوانین شوراها به این اشاره کرده که تصویب طرح جامع در شورای شهر انجام نمی‌شود.