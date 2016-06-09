اعتراض ژوهانسبورگ به اقدام سفارتهای آمریکا و انگلیس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دولت آفریقای جنوبی در بیانیه ای رسمی نسبت به اقدامات سفارتخانه های آمریکا و انگلیس در این کشور هشدار داد.

دولت آفریقای جنوبی در واکنش به اعلام هشدارهای این سفارتخانه ها مبنی بر احتمال وجود حملات تروریستی در این کشور اعتراض خود را خطاب به این کشورها اعلام کرد.

به گفته مقامات دولتی در ژوهانسبورگ اخبار منتشر شده توسط سفارتخانه های آمریکا و انگلیس درباره حملات تروریستی منابع و شواهد مشخصی ندارند.

«کلیسون مونیلا» سخنگوی وزارت خارجه و «برایان دوبه» سخنگوی آژانس امنیت ملی آفریقای جنوبی در بیانیه ای مشترک اعلام کردند اطلاعات منتشر شده توسط آمریکا و انگلیس چندان اعتبار ندارد.

در این بیانیه گفته شده است که اقدام مقامات آمریکایی و انگلیس در اعلام هشدار از نظر سیاست های خارجی آفریقای جنوبی صحیح نبوده است.

روز شنبه سفارت آمریکا در ژوهانسبورگ از احتمال حملات تروریستی داعش در کشور آفریقای جنوبی هشدار داده بود.