مجتبی شادلو در گفتگو با مهر درباره علت افزایش قیمت خرما و هندوانه در بازار اظهارداشت: دلیل این امر، فراهم شدن زمینه صادرات این دو محصول است.

وی اضافه کرد: متاسفانه گاهی افزایش قیمت به دلیل خود امر صادرات نیست که اتفاق می افتد بلکه به دلیل جو روانی ناشی از آن است که عده ای فکر می کنند چون موضوع صادرات پیش آمده باید قیمت ها را بالا ببرند.

رئیس اتحادیه باغداران استان تهران با بیان اینکه قیمت هندوانه درحال حاضر مقداری متعادل شده است، گفت: مساله دیگری که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که ما نباید انتظار داشته باشیم قیمت محصولات کشاورزی همواره ثابت بماند.

شادلو با بیان اینکه هزینه های تولید اعم از قیمت نهاده ها و دستمزد نیروی انسانی سال به سال بالا می رود، افزود: در صورتی که هزینه های مذکور ثابت باشد ما می توانیم انتظار ثبات نرخ محصولات را هم داشته باشیم ضمن اینکه بسیاری از اوقات، ما شاهد افت شدید قیمت این محصولات در بازار هستیم به طوری که حتی هزینه حمل و نقل آنها نیز تامین نمی شود اما آن زمان کسی این مساله را پیگیری و کمکی به حل آن نمی کند.

وی همچنین عرضه میوه های تابستانه به بازار را مورد اشاره قرار داد و اظهارداشت: در حال حاضر ما شاهد عرضه میوه های متنوع و باکیفیت تابستانه به بازار هستیم که این اتفاق در روزهای آینده پررنگ تر خواهد شد.

شادلو با بیان اینکه قیمت بهترین نوع سیب درختی در میدان بارفروشان کیلویی ۵۰۰ تومان است، افزود: این عدد حتی هزینه سردخانه آن محصول هم نیست.

رئیس اتحادیه باغداران اضافه کرد: در چنین شرایطی اگر کسانی به فکر توزیع و عرضه میوه قاچاق باشند قطعا قصد دارند تولیدکنندگان و تولید کشور را به زانو دربیاورند هرچند عرضه گسترده میوه های متنوع و باکیفیت داخلی فضا را برای مانور میوه های ممنوعه خارجی محدود کرده و به نظر نمی رسد مصرف کنندگان محصولات قاچاق را به انواع داخلی ترجیح دهند.