به گزارش خبرگزاری مهر، مدیریت شهری در مناطق مختلف تهران همزمان با اجرای طرح‌های عمرانی و خدماتی، اقداماتی را در حوزه بهبود دسترسی معابر، مدیریت منابع آب و ارتقای خدمات شهری دنبال کرده است.

بازگشایی مسیر استاد نظری به اشرفی اصفهانی

امین‌رضا فرهمند، شهردار ناحیه ۲ منطقه ۲، با اشاره به بازگشایی دسترسی خیابان استاد نظری به بزرگراه شهید اشرفی اصفهانی گفت: این معبر پس از انجام مطالعات و بررسی‌های کارشناسی بار دیگر به شبکه دسترسی محلی متصل شد.

وی افزود: خیابان استاد نظری طی سال‌های گذشته به دلیل ملاحظات ترافیکی مسدود بود و امکان دسترسی مستقیم از این خیابان به بزرگراه شهید اشرفی اصفهانی وجود نداشت؛ موضوعی که درخواست‌های مکرر ساکنان محله پونک برای بازگشایی آن را به دنبال داشت.

فرهمند ادامه داد: در پاسخ به مطالبات شهروندان، برداشت‌های میدانی و مطالعات ترافیکی لازم برای ارزیابی پیامدهای بازگشایی این معبر انجام شد و پس از بررسی شرایط ترافیکی محدوده، اجرای طرح در دستور کار قرار گرفت.

شهردار ناحیه ۲ منطقه ۲ اظهار کرد: با اجرای اقدامات پیش‌بینی‌شده، خیابان استاد نظری مجدداً در چرخه دسترسی محلی قرار گرفت و زمینه برای تردد آسان‌تر ساکنان و استفاده بهتر از ظرفیت شبکه معابر منطقه فراهم شد.

وی خاطرنشان کرد: بازگشایی این معبر علاوه بر بهبود دسترسی شهروندان محله پونک، به توزیع مناسب‌تر جریان ترافیک در معابر محلی کمک می‌کند.

کسب تندیس‌های خشت بهشت در منطقه ۱۴

در دومین جشنواره ملی «خشت بهشت» نیز شهرداری منطقه ۱۴ با دریافت نشان تقدیر ویژه و دو تندیس «خشت سیمین» مورد تجلیل قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، امیر شهرابی، شهردار منطقه ۱۴، به دلیل مدیریت و عملکرد در مواجهه با شرایط اضطرار، نشان تقدیر ویژه این جشنواره را دریافت کرد.

همچنین مجموعه مدیریت شهری منطقه ۱۴ در حوزه اداره ساماندهی و انضباط شهری و دفتر فنی معاونت خدمات شهری موفق به دریافت دو تندیس خشت سیمین شد و از علیرضا رباطی، معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه ۱۴، نیز تقدیر به عمل آمد.

پیشرفت ۶۰ درصدی پروژه قنات مهدی‌آباد

در منطقه ۸ نیز پروژه احداث مخزن ذخیره آب و ایستگاه پمپاژ قنات مهدی‌آباد در بلوار پروین به پیشرفت ۶۰ درصدی رسیده است.

فاطمه تنهایی، شهردار منطقه ۸، با اشاره به اجرای این پروژه گفت: طرح مذکور با هدف بهره‌گیری از منابع آب غیرشرب و تأمین پایدار آب مورد نیاز فضای سبز محدوده بلوار پروین در حال اجراست.

وی افزود: عملیات احداث مخزن بتنی با ظرفیت ۴۰۰ مترمکعب به پایان رسیده و در حال حاضر احداث ایستگاه پمپاژ در دست اجراست.

تنهایی ادامه داد: پس از تکمیل پروژه، آب قنات مهدی‌آباد پس از ذخیره‌سازی در مخزن و انتقال از طریق ایستگاه پمپاژ، برای آبیاری فضای سبز بوستان آب و معابر پیرامون بلوار پروین مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

وی خاطرنشان کرد: استفاده اصولی از ظرفیت قنوات و هدایت و ذخیره‌سازی آب آن‌ها می‌تواند در مدیریت منابع آب و کاهش وابستگی به آب شرب برای مصارف غیرشرب مؤثر باشد.

اجرای پروژه‌های عمرانی و ترافیکی در منطقه ۵ تهران

محمدرضا پوریافر، شهردار منطقه ۵، به همراه معاونان و مدیران مربوطه با حضور در محل پروژه‌های مختلف، روند پیشرفت طرح‌ها و موانع اجرایی آنها را بررسی کرد.

در این بازدید پروژه‌هایی از جمله احداث مسیر سرزندگی، پایانه ایستگاه مترو شهرزیبا، مسقف‌سازی پایانه‌های تاکسی و ون در جنوب‌شرقی فلکه اول شهران، سیمون بولیوار، جنت‌آباد و رز غربی، ایجاد مسیر دسترسی به انبار نفت شهران و احداث اسکان کارگری نواحی یک، سه و هفت مورد بررسی قرار گرفت.

پوریافر بر ضرورت پیگیری مستمر طرح‌های عمرانی و هماهنگی میان معاونت‌ها و واحدهای مرتبط تأکید کرد و خواستار رفع موانع اجرایی و تکمیل پروژه‌ها مطابق برنامه زمان‌بندی شد.

وی درباره پروژه مسیر سرزندگی گفت: این مسیر به طول حدود ۵۰ کیلومتر برای توسعه پیاده‌روی و دوچرخه‌سواری پیش‌بینی شده و از حدفاصل بزرگراه اشرفی اصفهانی و خیابان پیامبر، در انتهای منطقه ۲، آغاز شده و تا انتهای خیابان مرادی در بوستان جوانمردان ادامه می‌یابد.

شهردار منطقه ۵ افزود: اجرای چهار تقاطع غیرهمسطح، احداث زمین بازی، نقاشی دیواری و نصب مبلمان شهری نیز از بخش‌های پیش‌بینی‌شده این پروژه است.

پایانه مترو شهرزیبا در مرحله خاکبرداری

پوریافر درباره پروژه احداث پایانه ایستگاه مترو شهرزیبا اظهار کرد: این پایانه در زمینی به مساحت حدود هزار و ۷۰۰ مترمربع، شامل ۶۰۰ مترمربع سازه بتنی و هزار و ۱۰۰ مترمربع محوطه‌سازی، برای استقرار دو خط تاکسی در حال احداث است و عملیات اجرایی آن در مرحله خاکبرداری و تسطیح قرار دارد.

وی همچنین با اشاره به پروژه‌های مسقف‌سازی پایانه‌های تاکسی و ون در فلکه اول شهران، سیمون بولیوار، جنت‌آباد و رز غربی گفت: این طرح‌ها با هدف بهبود شرایط ناوگان حمل‌ونقل عمومی و ارتقای خدمات به شهروندان اجرا می‌شوند.

شهردار منطقه ۵ ادامه داد: روند اجرای مسیر دسترسی به انبار نفت شهران نیز در این بازدید بررسی و بر رفع موانع احتمالی این طرح تأکید شد.

احداث اسکان کارگری

وی درباره پروژه احداث اسکان کارگری نواحی یک، سه و هفت نیز گفت: این مجموعه در زمینی به مساحت حدود سه هزار مترمربع در حال احداث است و اجرای آن می‌تواند در ارتقای رفاه کارگران خدمات شهری این نواحی مؤثر باشد.

پوریافر در پایان بر استمرار نظارت میدانی، پیگیری ویژه روند اجرای پروژه‌ها و هماهنگی میان بخش‌های مختلف برای تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌های پیش‌بینی‌شده تأکید کرد.