کلنگ زنی احداث مرکز تجاری و خدماتی بقعه «سیدمحمد تیرکش» در تالش

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه شنبه مصادف با هفته وقف آیین کلنگزنی مرکز تجاری و خدماتی بقعه متبرکه سیدمحمد تیرکش بند تالش با حضور رضا جمشیدی سهساری، فرماندار تالش و حجتالاسلام والمسلمین اسماعیل تدینی، مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیلان برگزار شد.
پروژه مرکز تجاری و خدماتی بقعه متبرکه سیدمحمد تیرکش که با هدف توسعه زیرساختهای خدماتی و تجاری پیرامون بقعه متبرکه و با مشارکت بخش خصوصی اجرایی میشود در زمینی به مساحت ۲ هزار و ۲۷ مترمربع و با پیشبینی ۲۹ باب مغازه و با اعتباری بالغ بر ۱۴۵ میلیارد تومان احداث خواهد شد.
اجرای این طرح علاوه بر ایجاد فضای مناسب برای فعالیتهای تجاری و خدماتی، میتواند زمینهساز رونق اقتصادی، افزایش ظرفیتهای خدماتی منطقه و ایجاد فرصتهای جدید اشتغال برای مردم محلی باشد.
رضا جمشیدی سهساری در این مراسم با تأکید بر اهمیت بهرهگیری از ظرفیت بقاع متبرکه در مسیر توسعه شهرستان، عنوان کرد: سرمایهگذاری و اجرای طرحهای عمرانی و خدماتی در جوار بقاع متبرکه میتواند ضمن تقویت زیرساختهای منطقه، به رونق اقتصادی و افزایش رفاه مردم نیز کمک کند.
فرماندار تالش افزود: مشارکت بخش خصوصی در اجرای طرحهای توسعهای، یکی از ظرفیتهای مهم برای شتاببخشی به روند عمران و آبادانی شهرستان است و مجموعه مدیریتی تالش از سرمایهگذاریهای هدفمند و اشتغالزا حمایت میکند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیلان نیز در این مراسم با اشاره به ظرفیتهای موجود در بقاع متبرکه، بر ضرورت استفاده از این ظرفیتها برای ارائه خدمات بهتر به زائران و مردم منطقه و همچنین ایجاد زمینههای مناسب برای فعالیتهای اقتصادی و خدماتی تأکید کرد.
این پروژه در راستای توسعه فضای خدماتی و تجاری بقعه متبرکه سیدمحمد تیرکش و با اتکا به ظرفیت سرمایهگذاری بخش خصوصی وارد مرحله اجرایی شد.
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