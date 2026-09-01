کشف محموله ۱۵ میلیارد تومانی کالای قاچاق در شهرستان خمیر

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نصرت‌الله کریمی در تشریح این خبر، اظهار کرد: مأموران انتظامی مستقر در ایست و بازرسی کنجی شهرستان خمیر در راستای اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق کالا و ارز و هنگام کنترل محورهای مواصلاتی به یک دستگاه کامیون مشکوک شده و دستور توقف آن را صادر کردند.

وی افزود: مأموران پس از متوقف کردن خودرو و در بازرسی دقیق از آن موفق شدند ۱۶۳ بسته انواع لوازم خرازی و پوشاک قاچاق را کشف کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان خمیر با بیان اینکه این محموله فاقد مدارک قانونی بود، تصریح کرد: پس از بررسی اسناد و مدارک ارائه شده مشخص شد کالاهای بارگیری شده با پته گمرکی موجود همخوانی نداشته و این موضوع مصداق بارز قاچاق کالا است.

کریمی، خاطرنشان کرد: ارزش این محموله توسط کارشناسان مربوطه ۱۵۰ میلیارد ریال برآورد شده است و در این رابطه پرونده مقدماتی تشکیل و متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

وی در پایان تأکید کرد: پلیس با اشراف اطلاعاتی و بهره‌گیری از توان عملیاتی عرصه را برای فعالیت قاچاقچیان تنگ کرده و اجازه نخواهد داد سودجویان با ورود کالاهای بدون مجوز به اقتصاد کشور و تولیدات داخلی ضربه وارد کنند.