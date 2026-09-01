سرهنگ رنجبر: ۷۰۰ بسته معیشتی و آموزشی بین نیازمندان گیلان توزیع شد

سرهنگ رضا رنجبر در گفتگو با خبرنگار مهر، با گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهدای دولت ویژه شهید رجایی،باهنر و شهید رئیسی، اظهار کرد: هفته بسیج کارمندان فرصت مناسبی برای ترویج فرهنگ خدمت‌رسانی، همدلی و حمایت از اقشار کم برخوردار جامعه است.

رئیس سازمان بسیج کارمندان سپاه قدس گیلان با اشاره به اجرای پویش «به نام فرمانده شهیدم» افزود: این پویش با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، به‌ویژه سرلشکر شهید غلامرضا سلیمانی، و با رویکرد تقویت اقدامات حمایتی و محرومیت زدایی در استان گیلان اجرا شد.

وی با بیان اینکه در قالب این پویش ۵۰۰ بسته معیشتی تهیه و توزیع شده است، گفت:این بسته‌ها شامل برنج، ماکارونی، روغن، حبوبات و دیگر اقلام ضروری بوده و ارزش مجموع آن‌ها ۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

سرهنگ رنجبر با اشاره به اینکه این اقدام به همت مدیران کل استان گیلان، به‌ویژه مدیران کل کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی، انجام شده است، تصریح کرد: بسته‌های معیشتی به مناسبت هفته بسیج کارمندان میان افراد و خانواده‌های کم برخوردار استان توزیع شد.

توزیع ۲۰۰ بسته آموزشی درآستانه سال تحصیلی

رئیس سازمان بسیج کارمندان سپاه قدس با تبریک پیشاپیش سال تحصیلی جدید ،از آغاز اهدای بسته های آموزشی ویره دانش آموزان کم برخوردار استان گفت و اظهار کرد: در آغاز اهدای بسته آموزشی دراین روز ۲۰۰ بسته آموزشی به ارزش ۱ میلیارد ریال تهیه و توزیع شد.

وی با بیان اینکه این اهدای ادامه‌دار خواهد بود، گفت:این اقدام در راستای حمایت از دانش‌آموزان نیازمند و کمک به تأمین ملزومات تحصیلی آنان انجام شده است.