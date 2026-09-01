به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که تنها یک روز تا پایان پنجره نقل‌ و انتقالات تابستانی باقی مانده، وضعیت خولیان آلوارز در اتلتیکومادرید همچنان مورد توجه قرار دارد و اظهارنظر میکل آرتتا، سرمربی آرسنال، بار دیگر به شایعات درباره آینده این مهاجم آرژانتینی دامن زده است.

در سه ماه گذشته گمانه‌زنی‌های زیادی درباره احتمال جدایی آلوارز از اتلتیکومادرید مطرح شده بود. بارسلونا یکی از گزینه‌های مورد علاقه این بازیکن بود، اما اتلتیکومادرید از ابتدا تمایلی به مذاکره با باشگاه کاتالان نداشت و پیشنهادهای این تیم را نیز رد کرد.

از سوی دیگر، آرسنال نیز به عنوان جدی‌ترین گزینه برای جذب آلوارز مطرح شده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که توپچی‌های لندن حاضرند مبلغی در حدود ۱۵۰ میلیون یورو برای به خدمت گرفتن این مهاجم پرداخت کنند، هرچند خود آلوارز تمایلی به پیوستن به آرسنال ندارد و انتقال به بارسلونا را ترجیح می‌دهد.

روزنامه «موندو دیپورتیوو» نوشت: آلوارز که تا سال ۲۰۳۰ با اتلتیکومادرید قرارداد دارد، همچنین دارای بند فسخ ۵۰۰ میلیون یورویی است. او پس از بازگشت به تمرینات اتلتیکومادرید و حضور دوباره در مسابقات، با واکنش منفی بخشی از هواداران این تیم نیز مواجه شد.

در همین شرایط، میگل آنخل خیل مارین، مدیر اجرایی اتلتیکومادرید، اعلام کرده است که این باشگاه حاضر نیست درباره انتقال آلوارز با بارسلونا مذاکره کند؛ هرچند در صورت نارضایتی این بازیکن از شرایطش در مادرید، احتمال بررسی گزینه‌های دیگر را رد نکرده است.

با این حال، در روز پایانی نقل‌وانتقالات، احتمال تلاش دوباره آرسنال برای جذب آلوارز مطرح شد و پس از پیروزی آرسنال مقابل استون‌ویلا، از آرتتا درباره احتمال انتقال مهاجم آرژانتینی به لندن سوال شد.

سرمربی اسپانیایی آرسنال در پاسخ به این پرسش گفت: نمی‌دانم، این موضوع در اختیار مدیران باشگاه است.

همین پاسخ کوتاه کافی بود تا بار دیگر گمانه‌زنی‌ها درباره آینده آلوارز افزایش پیدا کند؛ هرچند بر اساس آخرین شرایط، ماندن این بازیکن در اتلتیکومادرید همچنان محتمل‌ترین سناریو به نظر می‌رسد.

اتلتیکومادرید در همین روزها در حال تقویت خط حمله خود نیز هست و انتقال جاناتان دیوید، مهاجم کانادایی، به این تیم در آستانه رسمی شدن قرار گرفته است. با این حال، حضور دیوید لزوماً به معنای خروج آلوارز نیست و این مهاجم آرژانتینی همچنان بخش مهمی از برنامه‌های تیم مادریدی محسوب می‌شود.