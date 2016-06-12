تاریخ سازی با وسایل زندگی مردم قشم/اشیای مردم خریده می شود

عبدالرضا دشتی زاده، رئیس اداره توسعه گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم به خبرنگار مهر گفت: بنا بر موقعیت جغرافیایی که جزیره قشم دارد مهمترین وسایل زندگی مردم در حوزه صیادی و دریانوردی است. اما اکنون این اشیا به دلیل اینکه کاربری خود را از دست داده اند و وسایل مدرن جای آنها را گرفته، یا فروخته شده اند و یا اینکه مردم آنها را دور انداخته اند. بنا بر این شرایط، فکر نمی کنم تا چند سال دیگر اشیا مردم شناسی در قشم داشته باشیم. من روستاهای زیادی رفته ام و با دهیاری ها صحبت کرده ام که مردم این اشیا را با بودجه توافقی به ما بفروشند.

وی افزود: مردم جزیره قشم صدها سال با همین اشیای قدیمی زندگی می کردند و با همین آب و هوا و جو پویایی خود را داشتند حتی با لنج های بادبانی تا آفریقا و هند می رفتند. این وسایل نشان دهنده پویایی سرزمین و دانش بومی بالای آنهاست. نظرمان بر این است که این اشیای مردم شناسی را که کمتر از صد سال قدمت دارند و از چرخه زندگی مردم خارج شده اند را جمع آوری کرده و در یک موزه نمایش دهیم.

دشتی زاده بیان کرد: گردشگرانی که به جزیره قشم می آیند درکی از فرهنگ بومی ندارند چون جایی نیست که این فرهنگ بومی را به آنها نشان دهد. مهمترین جایگاه برای معرفی فرهنگ و دانش بومی برای گردشگران، موزه ها هستند. به ویژه موزه هایی که برای گردشگران خارجی دارای اهمیت است. ما به دنبال خلق فضاهای گردشگری فرهنگی هستیم بنابراین یکی از مهمترین فضاهای گردشگری فرهنگی می تواند موزه ها باشد.

وی ادامه داد: شکی ندارم که تا چند سال پیش اعراب می آمدند و این اشیا را از مردم قشم می خریدند حتی درهای قدیمی ۲۰ سال پیش فروخته شد الان دیگر درهای قدیمی را نمی بینید جلوگیری از فروش این اشیا تنها با اطلاع رسانی و آموزش انجام می شود. چرا ما اشیایی که متعلق به خودمان است را به اعراب بفروشیم تا آنها برای خود تاریخ بسازند؟ درصورتی که می توان این اشیا را در جایی مانند موزه نگه داشت.

دشتی زاده تصریح کرد: اگر اعراب در دوبی و یا کشورهای دیگر بتوانند با اشیای مردم شناسی قشم موزه ای تشکیل داده و برای خود تاریخ بسازند دیگر چه کسی باور می کند که این اشیا متعلق به ما بوده است. آنجا می شود مرجعی برای تحقیق.

دشتی زاده بیان کرد: از مردم قشم می خواهیم تا آن دسته از اشیایی که دیگر وجود خارجی ندارد را دوباره بسازند .حتی درباره بازسازی وسایل مربوط به لنج های قدیمی که با آن لنج را تا ساحل می کشاندند با نجارهای بومی صحبت شده است.

این مدیر گردشگری در قشم گفت: طرح گردآوری و مستند نگاری اشیای مردم شناسی قشم از ۶ ماه پیش در جزیره اجرا شده و سازمان منطقه آزاد قشم برای آن بودجه ۳۰ میلیون تومانی اختصاص داده است. تا کنون بیش از ۱۰۰ قلم شی را از مردم خریده ایم. این اشیا شامل ظروف و وسایل کار مردم است. اطلاعات آن اشیا و کاربری،نام و گویش محلی آن نوشته و توسط چند نفر امضا می شود. قصد داریم تا این اشیای مردم شناسی را با کمک کارشناسان حرفه ای در سالن خالی کنار موزه ژئوپارک در ویترین هایی به نمایش بگذاریم.