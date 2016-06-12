به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری معا، شهرک نشینان رژیم صهیونیستی همچنان به هتک حرمت های گسترده خود به مسجدالاقصی ادامه می دهند.

بر اساس این گزارش، نظامیان رژیم صهیونیستی با اتخاذ تدابیر شدید امنیتی در اطراف مسجدالاقصی، راه ورود شهرک نشینان به این مسجد را هموار کردند.

به دنبال ورود شهرک نشینان به داخل صحن های مسجدالاقصی، درگیری شدیدی میان فلسطینیان و نظامیان صهیونیست درگرفت.

شاهدان عینی از بازداشت چند جوان فلسطینی حاضر در مسجدالاقصی توسط نظامیان رژیم صهیونیستی خبر می دهند.

از سوی دیگر، نظامیان رژیم صهیونیستی همچنان به اقدامات سرکوبگرانه خود علیه شهروندان فلسطینی ادامه می دهند.

در همین راستا اخیرا مسئولان امنیتی رژیم صهیونیستی ورود فلسطینیان به اراضی اشغالی سال ۱۹۴۸ را ممنوع اعلام کردند.

نظامیان صهیونیست همچنین مانع حضور فلسطینیان در مسجدالاقصی در اولین جمعه ماه مبارک رمضان برای ادای نماز جمعه شدند.