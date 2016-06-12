عقب نشینی واشنگتن در خصوص گزارش ۱۱ سپتامبر در آستانه سفر بن سلمان

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل- عبدالحمید بیاتی؛ در حالیکه هنوز پیامدهای اقدام سوال برانگیز «بان کی مون» دبیر کل سازمان ملل متحد، در خصوص قلم گرفتن نام عربستان از لیست کشورهای «کودک کش» ادامه دارد خبر دیگری منتشر شده که حکایت از این مطلب دارد که آمریکا برای عقد قراردادهای جدید و جذب دلارهای عربستان حاضر شده چشم خود را بر روی محتوای محرمانه گزارش حملات ۱۱ سپتامبر که بالغ بر ۲۸ صفحه است ببند.

این ۲۸ صفحه جنجالی با نام «نقش عربستان در حملات ۱۱ سپتامبر» شناخته می شوند و نکته جالب آن است که در ماه های گذشته این نکته فاش شد که عربستان صراحتا واشنگتن را تهدید کرده که اگر این گزارش منتشر شود سرمایه های خود را از ایالات متحده خارج می کند.

و حتی در واکنش به این تهدید «جاش ارنست» سخنگوی کاخ سفید نیز اعلام کرد که این به نفع عربستان سعودی نیست که بواسطه گزارش ۱۱ سپتامبر اقتصاد جهان را به هم بزند.

اما اکنون با وجود چنین مواردی «جان برنان» رئیس سازمان سیا، ضمن تأکید بر اینکه عربستان هیچ رابطه‌ای با حملات ۱۱ سپتامبر ندارد، گفت: ۲۸ صفحه گزارشی که مورد بحث است بخشی از تحقیقی است که در سال ۲۰۰۲ بعد از حملات ۱۱ سپتامبر منتشر شد. ما یک بازنگری اولیه برای جمع‌آوری اطلاعات درباره عاملان این حمله داشتیم و بعد از آن بازپرسان به تحقیقات و بررسی کامل پرداختند و در آن زمان مشخص شد که عربستان در این حملات دست داشته اما بعدها براساس نتایج نهایی گزارش روشن شد که هیچ دلیل و مدرکی درباره دست داشتن عربستان در این حملات و حتی دست داشتن نهادها یا مسئولان ارشد عربستانی وجود ندارد. به عقیده من ۲۸ صفحه گزارش منتشر خواهد شد و من نیز انتشار آن را تأیید می‌کنم. همگان بالاخره خواهند فهمید که عربستان دستی در این ماجرا ندارد. تمامی تحقیقات نشان داده که القاعده و الظواهری و گروه‌هایی از این دست در حادثه ۱۱ سپتامبر دست داشته‌اند.

وی در مصاحبه ویژه‌ای با شبکه العربیه گفت: ما همکاری ممتاز با عربستان داریم و برای سال‌ها با شرکای عربستانی مان همکاری کرده‌ایم. من پنج سال در عربستان بودم و با محمد بن نایف، ولیعهد این کشور فعالیت داشته‌ام. در طول پنج سال گذشته عربستان یکی از بهترین همپیمانان ما در زمینه مبارزه با تروریسم بوده است. با وجود ملک سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان و محمد بن سلمان، وزیر دفاع این کشور ما احساس می‌کنیم که شرکایی قوی و واقعی در جنگ علیه تروریسم داریم.

بوی دلار می آید

اما چرا پس از آنکه هیاهوی زیادی در مورد این گزارش ۲۸ صفحه ای به پا شد و حتی عنوان گردید که با انتشار این گزاش امکان محاکمه عربستان در دادگاه ها فراهم می شود جان برنان چنین اظهاراتی را بیان کرده است؟

ماجرا از این قرار است که محمد بن سلمان، جانشین ولیعهد، وزیر دفاع و پسر پادشاه عربستان که قدرتمندترین فرد خاندان حاکم سعودی در حال حاضر است در آستانه سفر به آمریکا قرار دارد و سفر او به آمریکا چند روز به طول خواهد انجامید.

آنگونه که مسئولان ریاض اعلام کرده‌اند، وی در این سفر مهم ابتدا به واشنگتن می‌رود و در آنجا با تعدادی از مسئولان برجسته دولت آمریکا به بررسی مسائل استراتژیک و مهم برای دو طرف خواهد پرداخت. برخی محافل آمریکایی نیز اعلام کرده‌اند که بن سلمان احتمالا در این سفر با باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا دیدار و درباره مسائل منطقه به ویژه یمن، سوریه، عراق، لیبی و امنیت منطقه خلیج فارس گفت‌وگو خواهد کرد. همچنین در این دیدار درباره ائتلاف نظامی به رهبری عربستان با عضویت ۴۰ کشور و نیز جنگ علیه داعش و القاعده گفت‌وگو خواهدکرد.

گفته می‌شود محافل اقتصادی آمریکا به دنبال فرصت‌هایی برای آشنایی بیشتر با طرح تحول عربستان هستند که چندی پیش از سوی بن سلمان معرفی شد. احتمالا این موضوع محور جدی رایزنی‌های جانشین ولیعهد عربستان در واشنگن و نیویورک با سرمایه گذاران آمریکایی خواهد بود.

بن سلمان در سفر به نیویورک قرار است با بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل و برخی از روسای اجرایی شرکت‌های بزرگ نیز دیدار کند که می‌توانند در بلندپروازی‌های عربستان در مورد اقتصاد غیر نفتی به این کشور کمک کنند. شبکه تلویزیونی سی ان ان نیز اعلام کرد، دیدارهای محمد بن سلمان در واشنگتن شامل دیدار با تعدادی از مسئولان کاخ سفید، وزارت خارجه و وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) ونیز روسای شرکت‌های بزرگ خواهد بود.

این شبکه خبری با استناد به اظهارات برخی منابع اعلام کرد که سفر جانشین ولیعهد عربستان به عنوان سفری سیاسی و اقتصادی از پیش برنامه ریزی شده است و احتمالا بن سلمان با توجه به روابط و امکانات خوبی که در اختیار دارد در جذب سرمایه‌گذاری آمریکایی‌ها در این سفر جهت اجرای طرح تحول اقتصادی عربستان موفق عمل کند.