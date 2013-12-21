عربستان به دلیل ارتباط با حوادث 11 سپتامبر محاکمه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای بی سی نیوز، بعد از گذشت بیش از 12 سال از حوادث 11 سپتامبر، خانواده های قربانیان این حوادث تروریستی اجازه طرح شکایت علیه عربستان سعودی را پیدا کرده اند.

بر اساس این گزارش، از آنجا که اغلب هواپیماربایانی که در تاریخ 11 سپتامبر سال 2001 میلادی اقدام به ربایش هواپیماها و سپس حمله به ساختمان های مرکزی تجارت جهانی (برج های دوقلو) و پنتاگون کرده بودند، اهل کشور عربستان بودند، در سال 2002 میلادی شکایتی علیه ریاض مطرح شد، اما دولت فدرال اجازه نداد که این شکایت پیگیری شود و به نتیجه برسد.

امکان طرح شکایت علیه عربستان سعودی با پیگیری یکی از دادگاه های فدرال آمریکا فراهم شده است.

البته برخی گزارش ها حکایت از آن دارد که این همان پرونده سال 2002 است که مجددا بازگشایی شده و شکایت های مطرح شده در آن علیه عربستان مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت.

دادگاه استیناف فدرال در نیویورک تصمیم گرفت که پرونده شکایت خانواده قربانیان حوادث 11 سپتامبر را بار دیگر به جریان بیندازد که در آن عربستان سعودی به حمایت و پشتیبانی مالی از شبکه القاعده قبل از وقوع این حوادث در سال 2011 میلادی متهم شده است.

وکیلی که به نمایندگی از عربستان سعودی در جلسه دادگاه شرکت کرد، گفت: جای تاسف است که یک کشور دارای حاکمیت و هم پیمان با آمریکا مجبور باشد تا در چارچوب این شکایت با وجود گذشت بیش از 10 سال از طرح شدن آن دفاع کند.

شاکیان پرونده، شماری از جمعیت های خیریه عربستان سعودی را متهم کرده اند که از عاملان مرتبط با شبکه القاعده برای اجرای حملات 11 سپتامبر حمایت مالی کرده اند.

