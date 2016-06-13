به گزارش خبرنگار مهر، کتاب داستان «دوستی مار و مارمولک» نوشته جوی کاولی به تازگی با ترجمه اکرم حسن توسط انتشارات آفرینگان منتشر و راهی بازار نشر شده است.

این داستان تخیلی برای مخاطبان گروه سنی ج نوشته شده است.

نسخه اصلی این کتاب در سال ۲۰۰۹ منتشر شده است. درها، پنجره، رقص باران، قهرمان، گردهمایی، رقص صخره، خواهر شماره چهل و نه، چرخه زندگی، پوست، عشق، گم شدن، حقیقت، کایوت، مددکار و مددکار، قورباغه، مگس‌ها، بادکنک بخش‌های مختلف این داستان هستند.

در قسمتی از این کتاب می‌خوانیم:

نور شفافِ روزِ تازه، همیشه آن‌ها را به حرف می‌آورد و بحثشان در مورد مسائل مختلف تمامی نداشت. به همین خاطر بعضی وقت‌ها از جایی که قصد داشتند بروند دورتر می‌خزیدند. آن ها در این صبح خاص به طرف شوره زار رفتند، جایی که چیزی نمی‌روید و تکه‌های سفید نمک نور خورشید را منعکس می‌کند. در حاشیه شوره زار یک دوچرخه زنگ زده بدون فرمان و لاستیک رها شده بود.

وقتی دو دوست مطمئن شدند تله‌ای در کار نیست، نزدیک شدند. مارمولک پایش را روی یکی از طوقه‌های زنگ زده گذاشت. همین که شروع به چرخیدن کرد عقب پرید: «این چیه دیگه؟»

مار، که نمی‌توانست به خوبیِ مارمولک ببیند، هوا را با زبان لرزانش بو کشید: نمک، آهن، صخره، و هیچ موجود زنده ای. مارمولک با آرنج به چرخ زد و چرخ دوباره به حرکت درآمد. برگشت تا آن یکی را هل بدهد. آن هم چرخید. مار سعی کرد تمام تعالیم مربوط به صحرا را، که از مادرش به او رسیده بود، به خاطر بیاورد. آن... بود... آن... بود. کلمه ها با هم به ذهنش هجوم آوردند: «مارمولک، ما یه چرخه زندگی پیدا کردیم!»

مارمولک تمام قد ایستاد: «اَه... می دونستم. خودم از همون اولش فهمیدم ها. فقط یادم رفته چه جوری کار می کنه.»

مار گفت: «چرخه زندگی رو اندازه می گیره دیگه.»

این کتاب با ۱۳۵ صفحه مصور، شمارگان هزار و ۵۰۰ نسخه و قیمت ۷۰ هزار ریال منتشر شده است.