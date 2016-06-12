به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، چین امروز یکشنبه از لزوم مذاکرات بیشتر برای حصول اجماع نظر در زمینه پیوستن اعضای جدید به گروه تامین کنندگان هسته ای (ان اس جی) خبر داد.

گفتنی است که این اظهار نظر دولت پکن در واکنش به تلاش اخیر آمریکا برای وارد کردن هند به حلقه ۴۸ کشور عضو ان اس جی ایراد شد.

به گفته کارشناسان، در حال حاضر چین اصلی ترین مخالف عضویت هند در گروه تامین کنندگان هسته ای است حال آنکه دیگر کشورها نظیر نیوزلند، ترکیه، آفریقای جنوبی و اتریش نیز با این اقدام مخالف هستند.

هدف از ان اس جی ممانعت از اشاعه تسلیحات هسته ای از راه اعمال محدودیت بر فروش اقلامی است که ممکن است از آنها در تهیه این قبیل تسلیحات استفاده شود.

هند در حال حاضر هم به واسطه قانون معافیت سال میلادی ۲۰۰۸ که با هدف حمایت از توافق همکاری هسته ای واشنگتن- دهلی اعمال شد، از اغلب مزایای عضویت در ان اس جی برخوردار است. این در حالیست که هند علاوه بر ساخت تسلیحات هسته ای، هرگز حاضر به امضای معاهده «ان پی تی» نشد.

در همین راستا، «هانگ لی» سخنگوی وزارت امور خارجه چین اعلام کرد که اختلافات بزرگ بر سر عضویت کشورهایی که عضو ان پی تی نیستند، همچنان به قوت خود باقی است.

وی در بیانیه ای که به صورت آنلاین منتشر شد، می افزاید: در رابطه با پیوستن کشورهایی که ان پی تی را امضا نکرده اند، چین مصرانه از مذاکره فراوان با هدف حصول اجماع نظر و توافق استقبال می کند.

لی ادمه داد: ان پی تی مبنای سیاسی و قانونی برای کل سیستم جهانی منع اشاعه هسته ای است.

به گفته مخالفین، عضویت کشوری مثل هند تلاش ها در جهت منع اشاعه تسلیحات هسته ای را بیش از پیش به حاشیه می راند. از سوی دیگر، این اقدام می تواند خشم رقیب قدیمی هند یعنی پاکستان را هم برانگیزد. دولت اسلام آباد نیز به نوبه خود به دنبال عضویت در ان اس جی است.