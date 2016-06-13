به گزارش خبرنگار مهر اصغر جهانگیر در بیست و نهمین جشن گلریزان ستاد دیه با اشاره به وجود ۲۱۳ هزار زندانی در کشور گفت: ۱۲هزار و ۲۷۹زندانی جرائم غیرعمد در زندان ها تحمل کیفر می کنند که این تعداد برابر ۶درصد از آمار کل زندانیان است.

جهانگیر در خصوص تعداد مشمولین دیه و جرائم مالی غیر عمد گفت: ۱۲هزار و ۷۰۳زندانی جزءمشمولین دیه هستند، در این راستا بیشترین زندانی با ۹۷۴ مورد مربوط به تصادفات منجر به جرح است که از این تعداد زندانی،۹۷۰ نفر مرد و ۴نفر زن هستند.

وی افزود: زندانیان با جرم تصادف منجر به فوت که مشمول پرداخت دیه شدند، ۵۵۱ مورد است که از این تعداد ۵۵۰ نفر مرد و یک نفر زن هستند. در رابطه با قتلهایی که ناشی از غیر از رانندگی بودند، ۵۰۰ نفر در زندان داریم.

رئیس سازمان زندان ها با بیان اینکه حکم ۲هزار و ۶۰۰نفر مشمول پرداخت دیه، قطعی شده است، گفت: از حیث قضایی، پرونده ۳۴۱مشمول پرداخت دیه در مرحله اتهامی و رسیدگی قرار گیرد و حکم ۲ هزار و ۶۰۰ نفر قطعی شده است که در صورت پرداخت دیه این تعداد از زندانیان آزاد می شوند.

جهانگیر تصریح کرد: ۹هزار و ۹۷۶ نفر مشمولین جرائم مالی غیر از دیه داریم که با کمک های مردمی آزاد می شوند که از این تعداد، ۲هزار و ۳۰۲نفر به خاطر عدم پرداخت مهریه و ۵۶۲نفر به علت ترک نفقه و به خاطر نحوه اجرای محکومیت های مالی ۶هزار و ۲۵۰نفر در زندان هستند.

استانهای فارس و تهران بیشترین و سیستان و بلوچستان کمترین زندانیان غیرعمد را دارند

رئیس سازمان زندان ها در خصوص استان های دارای بیشترین و کمترین زندانی جرائم غیرعمد، گفت: استان های فارس و تهران متاسفانه بیشترین تعداد زندانیان غیر عمد را دارند و در آن سوی طیف هم استان سیستان و بلوچستان با کمترین زندانی قرار دارد.

وی با اشاره به جزئیات مدت ماندگاری محکومین به دیه در زندان ها، اظهار داشت: ۲هزار و ۷۶۳ نفر بابت دیه در زندان ها هستند که از این تعداد هزار و ۲۷۹ نفر کمتر از ۶ ماه در زندان بودند. ۳۶۹ زندانی بین ۶ماه تا یک سال، ۶۵۴ زندانی بین ۱ تا ۳ سال و ۱۷۱ نفر بین ۳ تا ۵ سال و ۲۰۳ زندانی بیش از ۵ سال داشتیم.

جهانگیر در خصوص میزان بدهی این تعداد از زندانیان گفت: ۲۶۰میلیارد تومان بدهی دارند که با پرداخت این رقم مشمول آزادی خواهند شد.

وی در رابطه با میزان ماندگاری زندانیان جرائم غیرعمد غیر از دیه در زندان ها، گفت: ۵ هزار و ۹۳۱ نفر کمتر از ۶ماه، ۶ماه تا یک سال یک هزار و ۵۵۳زندانی، یک تا سه سال ۲هزار و ۵۳ زندانی، ۳ تا ۵ سال ۳۲۶ زندانی و ۱۱۴زندانی بیش از ۵سال در زندان بودند.

رئیس سازمان زندان ها با تاکید بر ضرورت فرهنگ سازی در رابطه با دیه، اظهار داشت: هنوز نگاهمان به مسئله مهریه یک نگاه منطقی و واقعی نیست به طوری که هنوز فردی به علت عدم توانایی پرداخت یک سکه مهریه در یکی از زندان های استان خراسان رضوی زندانی است. از سوی دیگر بیشترین تعداد سکه مهریه هم مربوط به ۱۵۱۴سکه بوده است.

جهانگیر برگزاری جشن های گلریزان برای آزادی زندانیان را یک اقدام بسیار موثر دانست و افزود: امیدواریم این تلاشها همچنان ادامه داشته باشد تا شاهد زندانی بودن حتی یک زندانی جرائم غیر عمد در زندان ها نباشیم.