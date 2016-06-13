یک هزار و ۲۰۰ چاه خراسان شمالی مجهز به کنتور هوشمند شد

وحید واسطه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به وضعیت نامناسب دشت‌های استان و جلوگیری از اضافه برداشت آب از چاه‌ها، طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب اجرا شد که بسیار تأثیرگذار بوده است.

واسطه افزود: تاکنون ۱۰۰ درصد چاه‌های کشاورزی برقی استان مجهز به کنترل هوشمند شده است و سایر کنتورهای دیزلی پس از برقی شدن، هوشمند می‌شوند.

وی بابیان اینکه طی سال‌های اخیر در خراسان شمالی اضافه برداشت آب از چاه‌های مجاز سه برابر چاه‌های غیرمجاز شده است، گفت: در حال حاضر ۱۰۳ میلیون مترمکعب آب از چاه‌های دارای پروانه بهره‌برداری در استان اضافه برداشت می‌شود.

مدیر دفتر حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای استان خاطرنشان کرد: هدف از نصب این کنتورها، کنترل مصارف آب و ایجاد شرایط مناسب مدیریت منابع آب زیرزمینی خراسان شمالی است.

واسطه با اشاره به لزوم نصب کنتور هوشمند آب و برق برای چاه‌های کشاورزی اظهار داشت: این کنتورها قابلیت مدیریت حق آب کشاورز رادارند و به‌محض اتمام حق آبه کشاورز کنتور خودبه‌خود آب را قطع می‌کند.

وی گفت: خراسان شمالی در کشور جزء نخستین استان‌هایی است که نصب کنتورهای هوشمند را به اتمام رسانده است.

مدیر دفتر حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای استان تصریح کرد: از ابتدای سال ۸۸ نصب کنتورهای هوشمند آب آغاز و تا پایان خرداد امسال به اتمام رسیده است.

وی افزود: از مزایای نصب این کنتورها در این مدت در دشت‌های اسفراین میزان افت آب از ۱۰۰ سانتی‌متر به ۳۰ سانتی‌متر کاهش‌یافته که اتفاق بسیار خوبی است.

واسطه گفت: طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب برای مجهز شدن تمام چاه‌های موجود در استان به کنتور هوشمند ۲۴ میلیارد تومان اعتبار دارد.