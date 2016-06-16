به گزارش خبرنگار مهر، کامران گردان صبح پنج شنبه در کمیسیون خدمات شهری شورای شهر همدان با اشاره به پیشنهاد سازمان نظارت و بازرسی تاکسیرانی همدان در خصوص مشکل ۲۵ خط تاکسیرانی که با رند نبودن کرایه مواجهند، گفت: پیشنهاد ارائه شده مورد بررسی قرار خواهد گرفت و پس از تصویب در صحن شورا به کمیسیون انطباق در فرمانداری خواهد رفت.

کامران گردان با اشاره به محدودیت ها در افزایش نرخ کرایه ها با توجه به بخشنامه و مصوبه از تهران و نیز لزوم توجه به حق و حقوق تاکسیران ها به عنوان شهروندان شهر و نیز افزایش احتمالی نرخ بنزین در آینده، عنوان کرد: برای مجموع ۲۵ خط دارای مشکل در همدان، نرخ رند از سوی تاکسیرانی تعیین شده که در صحن شورا بررسی خواهد شد و در این خصوص خطوطی که بیش از حد مجاز افزایش نرخ داشته باشند در سال بعد نرخ آنها ثابت است و یا کمتر افزوده خواهد شد.

میزان افزایش نرخ تاکسی ها در شهر همدان به طور متوسط ۱۳ درصد است

وی در ادامه میزان افزایش نرخ تاکسی ها در شهر همدان برای ۹۶ خط را به طور متوسط ۱۳ درصد اعلام کرد و گفت: از این تعداد حدود ۲۵ خط افزایش نرخی حدود ۲۰ درصد داشته اند.

کامران گردان همچنین به برنامه های فضای سبز اشاره و به در پیش بودن عید فطر و آغاز مسافرت های تابستانی به همدان اشاره کرد و گفت: لزوم مدیریت پارک ها و فضای سبز برای اسکان مسافران ضروری است و باید مشکلات پارک های شهر به خصوص بوستان مردم، باباطاهر و باغ ایرانی برطرف شود.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر همدان با اشاره به برنامه ریزی برای برگزاری نماز عید فطر همچون سال گذشته و مدیریت شهرداری در اجرای آن ابراز امیدواری کرد: امسال نیز همانند سال گذشته شاهد برگزاری هرچه باشکوه تر نماز عید فطر باشیم.

۹۷ درصد فضای سبز شهر همدان با آب غیر شرب آبیاری می شود

وی در ادامه با بیان اینکه ۹۷ درصد فضای سبز شهر همدان با آب غیر شرب آبیاری می شود، ابراز امیدواری کرد: این میزان به ۱۰۰ درصد برسد.

معاون خدمات شهری شهرداری همدان نیز در این جلسه با اشاره به مشکل ایجاد شده در بحث ساماندهی قنات های منطقه خیابان شهدا به سمت گلچهره و ضرورت حفظ بافت فرسوده این مناطق باتوجه به بالا آمدن سطح آب زیرزمینی، عنوان کرد: در این خصوص دو مسئله حفظ آب قنات برای کشاورزان منطقه و ساماندهی قنات توسط شهرداری برای حفظ بافت شهری مورد توجه است که پیشنهاد ما بررسی دبی قنات توسط کارشناسان برای استفاده کشاورزان و بهره گیری همزمان از آن برای فضای سبز است.

مجید درویشی همچنین در این جلسه اقدامات انجام شده برای برپایی نماز عید فطر را مثبت ارزیابی و اعلام کرد: از روز ۲۲ ماه رمضان اقدامات آغاز و ساماندهی برنامه شروع خواهد شد و شهرداری منطقه ۲ به لحاظ استقرار مصلی در این منطقه، متولی کار است.

وی برنامه ریزی برای اقدامات انجام شده اسکان مسافرین در ایام عید فطر را ضروری برشمرد و گفت: رسیدگی به پارک ها، ورودی و خروجی های شهر، سرویس های بهداشتی و مساجد در دستور کار است تا همچون سالهای گذشته مشکلی در این زمینه ایجاد نشود.

معاون خدمات شهری شهرداری همدان در ادامه گفت: اگر در خصوص نگهداری فضای سبز نیز پیمانکار داشته باشیم مشکلات این زمینه نیز مرتفع خواهد شد.

توسعه ۴۲ درصدی شبکه آبیاری تحت فشار در فضای سبز شهر همدان

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری همدان نیز در این جلسه با اشاره به توسعه ۴۲ درصدی شبکه آبیاری تحت فشار در فضای سبز شهر همدان و کاهش بیش از یک سوم قیمت ها به دلیل بهره گیری از شبکه آبیاری تحت فشار عنوان کرد: بیش از ۹۷ درصد آب استفاده شده در فضای سبز، آب غیر شرب است.

معراج عاشورلو با اشاره به سهم ۵۸ درصدی آبیاری دستی و تانکر که ۳۰ درصد ازاین میزان تانکری است، عنوان کرد: به دلیل کمبود منابع آبی باوجود بارندگی های اخیر که منابع آب سطحی را تامین کرده، آبیاری دستی و تانکری صورت گرفته است.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری همدان از جمله اقدامات این سازمان در سال ۹۵ را ایجاد تنوع و پایداری در تولید گل های زینتی به جای استفاده از چمن با مصرف آب زیاد، طرح شمارش درختان و تعیین نوع آنها و پلاک کوبی آنها و حرکت به سمت فضای سبز پایدار عنوان کرد.

وی تاکید کرد: در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی استفاده از گلکاری های پایدار و مالچ پاشی و ایجاد گیاهان پوششی دائمی در برنامه است.

وی در ادامه گفت: در بحث وسایل بازی کودکان نیز هر وسیله ای باید استاندارد و تنها با مجوز تولید نصب شود کمااینکه شستشوی زمین های بازی کودکان در پارک ها به صورت هفتگی انجام می شود.

سم های چینی حذف و از یک نوع سم آلمانی بی بو استفاده شد

وی در ادامه با اشاره به سم پاشی فضای سبز اعلام کرد: امسال سم های چینی حذف و از یک نوع سم آلمانی بی بو استفاده شد و توان کار تا حدی است که حتی میتوانیم سمپاشی فضای سبز منازل شهروندان را نیز عهده دار شویم.

مدیر عامل سازمان زیباسازی شهرداری همدان نیز در این جلسه با اشاره به لزوم همکاری شهروندان در حفظ و نگهداری وسایل پارک ها به خصوص در پارک های پر ترافیک نظیر بوستان مردم، تاکید کرد: طی یک سال و نیم اخیر کفپوش محل بازی کودکان به مساحت ۳۰۰۰ مترمربع تعویض داشته و ۲۳ مورد وسایل پلی اتیلنی به ارزش ۷۳۰ میلیون تومان خریداری و در پارک ها نصب شده است.

وحید علی ضمیر در ادامه تاکید کرد: باید در جهت گیری نصب وسایل در فضای سبز به سمت مناطق حاشیه ای شهر بخصوص منطقه ۳ و ۴ رفت تا عدالت در سطح شهر برقرار شود.