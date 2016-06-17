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۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۱:۱۹

برج میلاد همزمان با شب های لیالی قدر تعطیل است

برج میلاد همزمان با شب های لیالی قدر تعطیل است

مدیر فرهنگی و ارتباطات برج میلاد تهران اعلام کرد: همزمان با شب های قدر و شهادت امیرالمومنین(ع) این مجموعه فرهنگی- تفریحی در این مدت تعطیل خواهد بود و امکان بازدید شهروندان از آن وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد رهنما توضیحات خود را اینگونه تکمیل کرد: تمامی برنامه های تدارک شده برای ماه رمضان امسال اعم از جشنواره رمضانی برج میلاد و همچنین بازدید از ششمین برج مخابراتی دنیا از تاریخ ۴ تا ۸ تیرماه تعطیل خواهد شد.

وی افزود: به منظور رفاه حال شهروندان به منظور حضور گسترده در ویژه برنامه های شب های لیالی قدر، این مجموعه تعطیل خواهد بود و ادامه برنامه های جشنواره رمضانی تا پایان ماه رمضان از تاریخ ۹ تیرماه تا ۱۵ تیرماه از ساعت ۲۰ تا ۲ بامداد ادامه خواهد داشت.

 برنامه جشنواره رمضانی برج میلاد تهران از ۱۸ تیرماه کار خود را با استقبال گسترده شهروندان شروع کرد.

کد مطلب 3688317
سیامک صدیقی

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