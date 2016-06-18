به گزارش خبرگزاری مهر، واحد نظارت و ارزشیابی دفتر موسیقی وزارت ارشاد مجوز اجرای صحنه ای برای گروه موسیقی «وزیری» به سرپرستی کیوان ساکت و خوانندگی وحید تاج را صادر کرد. این کنسرت به مناسبت تکریم استاد احمد حلت در تاریخ ۳۱ خردادماه ساعت ۲۱ در تالار وحدت برگزار خواهد شد. در ادامه این مراسم نیز گروه ماکان اشگواری به سرپرستی امیر صارمی و خوانندگی ماکان اشگواری به اجرای برنامه خواهند پرداخت.

«گروه وزیری» در این شب قطعاتی چون «خاک وطن»، «چارداش»، «مارش ترک»، «باران»، «یک خانه پر زمستان» را اجرا خواهند کرد و گروه ماکان اشگواری نیز قطعات «فرشته ها»، «کنارم باش»، «نهنگ»، «گنجشک من پر زد و رفت» را اجرا می کند.

در ادامه گزارش واحد نظارت و ارزشیابی دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آمده است:

مجوز اجرای صحنه ای برای گروه «سه عود» به آهنگسازی و نوازندگی شهرام غلامی در محل سالن اصلی فرهنگسرای نیاوران صادر شده است. این کنسرت سازی روزهای ۲۸ و ۲۹ تیرماه هر شب یک نوبت در ساعت ۲۱ با بداهه‌نوازی عود آغاز می‌شود و در ادامه به اجرای قطعات «طلوع»، «دریا»، «پاییز»، «فراق»، «مجنون» و «لالایی» می‌پردازد و در پایان با بداهه نوازی خاتمه می‌یابد.

مجوزی برای گروه «شمس» به سرپرستی کیخسرو پورناظری نیز در روزهای ۳۰ و ۳۱ تیرماه در تالار وحدت صادر شده است. در این کنسرت قطعاتی همچون «مطرب مهتاب رو»، «راز»، «افسانه تنبور» و «خانه سودا» در ساعت ۲۱ اجرا خواهد شد. بخشی از این کنسرت شامل بداهه‌نوازی و سه‌نوازی کیخسرو، تهمورس و سهراب پورناظری است.

همچنین واحد نظارت دفتر موسیقی مجوز اجرای موسیقی اصیل ایرانی را برای گروه «برافشان» صادر کرده است. اجرای این گروه به سرپرستی هامان خلیلی و خوانندگی غلامرضا رضایی در روزهای اول و دوم مرداد در یک نوبت ساعت ۲۱ در سالن اصلی فرهنگسرای نیاوران برگزار می‌شود. در این اجرا قطعات سازی و آوازی در آواز اصفهان و دستگاه چهارگاه اجرا خواهد شد. مجوز ۶ اجرا برای تریوی شهرداد روحانی در سالن اصلی فرهنگسرای نیاوران نیز صادر شده است. این اجراها در تاریخ های۱۲، ۱۳و ۱۴ مردادماه در ساعت های ۱۸ الی ۲۰ و ۲۱ الی ۲۳ برگزار می‌شود.

گروه «آهنگ اشتیاق» به سرپرستی و خوانندگی علیرضا قربانی، گروهی است که طی شب های اخیر به اجرای موسیقی پرداخته و طی روزهای ۱۸، ۱۹ و ۲۰ تیرماه در تالار وحدت قطعات «پرده نشین»، «جام تهی»، «دوستت دارم»، «شب چراغ»، «ارغوان»، «دخت پری وار» اجرا خواهد کرد.

مجوز ۲۱ آلبوم صوتی نیز طی هفته گذشته صادر شده است که شامل ۴ آلبوم کلاسیک ایرانی، ۷ آلبوم پاپ، ۱ آلبوم محلی، ۶ آلبوم تلفیقی، ۲ آلبوم کلاسیک غربی و ۱ موسیقی فیلم است. از این میان، می توان به آلبوم بی کلام «دیورتیمنتو» به آهنگسازی احمد پژمان، آلبوم «مسافر» به آهنگسازی محمدرضا احمدیان و گویندگی زنده یاد خسرو شکیبایی، آلبوم «تکنوازی تنبور» با آهنگسازی و اجرای حیدر کاکی، آلبوم «عاشقم من» در دستگاه همایون به آهنگسازی حبیب سماعی، سماع حضور، جواد بدیع زاده، محمد باقر زینالی، رکن الدین مختاری و با خوانندگی محسن کرامتی، همچنین آلبوم از «از دیروز تا امروز» به آهنگسازی امین هنرمند شامل موسیقی متن فیلم های آشپزباشی، حسن، فرار بزرگ، عباس، رقص قاصدک هاو آلبوم «با من قدم بزن» با خوانندگی رضا صادقی و بابک مافی با آهنگسازی محسن خانی، حمید فریزند، انوشیروان تقوی اشاره کرد.

همچنین مجوز ۲ آلبوم تصویری نیز طی همین روزها با نام های کنسرت گروه «سرشار» به سرپرستی و خوانندگی محمد ذاکر حسین، و گروه موسیقی «نو» به آهنگسازی مسعود شناسا صادر شده است.»