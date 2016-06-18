سفیر عربستان در عراق قصد فراری دادن زندانیان الناصریه را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الحره حدث، منابع آگاه از قریب الوقوع بودن اجرای نقشه سفیر عربستان برای فراری دادن زندانیان تروریستی از زندانی واقع در شهر الناصریه خبر دادند.

بر اساس این گزارش منابع آگاه در همین زمینه اعلام کردند که «ثامر السبهان» سفیر عربستان در عراق نقشه ای برای فراری دادن زندانیان تروریست در زندان الحوت واقع در الناصریه طراحی کرده است و مستنداتی در دست دارند که نشان می دهد ساعت صفر اجرای نقشه السبهان نزدیک شده است.

این منابع آگاه همچنین افزودند: دستگاه های اطلاعاتی سعودی موفق شدند که شماری از زندانیان را از زندان های تکریت فراری دهند و همچنین عملیات زندان ابوغریب نیز آخرین اقدام در این راستا بود. به علاوه سفیر سعودی این بار مسئولیت فراری دادن زندانیان از زندان الحوت را برعهده گرفته و ساعت صفر اجرای آن نزدیک است.

شایان ذکر است پیش از این نیز وزارت امور خارجه عراق سفیر عربستان سعودی در بغداد را احضار و اعتراض کشورش را به سیاست های تفرقه افکنانه سعودی اعلام کرد. همچنین در همین راستا شیخ «اکرم الکعبی» دبیرکل جنبش مقاومت اسلامی «نُجَباء» با تأکید بر اینکه «ثامر السبهان» سفیر سعودی در بغداد یک شخصیت اطلاعاتی است، اعلام کرد: این فرد مأمور پیگیری پروژه تخریب در عراق است.