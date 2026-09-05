عملیات تخلیه و بارگیری محموله برنج وارداتی رو به اتمام است

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود رمضان‌پور، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان هرمزگان با تأکید بر عملکرد شجاعانه و مسئولانه همکاران خود در عملیات ورود، پهلودهی و آغاز تخلیه محموله یک فروند کشتی حامل ۲۲ هزار تن برنج وارداتی در یکی از اسکله‌های آن استان همزمان با حملات ددمنشانه و تجاوزکارانه دشمن، گفت: عملیات تخلیه و بارگیری محموله برنج وارداتی کشتی مذکور رو به اتمام است.

وی با تأکید بر اهمیت و ضرورت استمرار تأمین کالاهای اساسی در شرایط حساس کنونی افزود: در شرایطی که دشمنان با اقدامات وحشیانه خود، در صدد ایجاد التهاب در بازار هستند، شرکت بازرگانی دولتی ایران و مجموعه غله هرمزگان با تمام ظرفیت و در کنار سایر دستگاه‌های متولی، مأموریت تأمین، حفظ و توزیع کالاهای اساسی را با جدیت دنبال می‌کنند.

وی با اطمینان‌بخشی درباره استمرار روند تأمین و توزیع کالاهای اساسی، تاکید کرد: هیچ خللی در روند تأمین و توزیع کالاهای اساسی ایجاد نخواهد شد و تأمین پایدار نیازهای مردم تضمین شده است.