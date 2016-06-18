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۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۱۷:۳۴

معاون ترویج سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی:

طرح پهنه‌بندی کشاورزی در استان‌ها بومی‌سازی می‌شود

طرح پهنه‌بندی کشاورزی در استان‌ها بومی‌سازی می‌شود

اردبیل – معاون ترویج سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی از اجرای طرح پهنه‌بندی کشاورزی به صورت بومی‌سازی شده در استان‌ها خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم خاوازی بعد از ظهر شنبه در جلسه نظام نوین ترویج کشاورزی در اردبیل تصریح کرد: در حال حاضر طرح پهنه‌بندی به صورت آزمایشی در چهار استان از جمله اردبیل اجرا می‌شود.

وی افزود: توسعه و تجهیز مراکز جهاد کشاورزی، پهنه‌بندی و مدیریت دانش سه رکن ارتقا کمی و کیفی بخش کشاورزی است و لازم است در هر سه حوزه استان‌های برنامه‌های تدوین شده را به اجرا درآورند.

معاون ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی معتقد است با اجرای طرح پهنه‌بندی می‌توان زمینه انتقال اطلاعات روز به کشاورزان و بهره‌برداران و در ادامه نیز زمینه ترویج دانش کشاورزی را فراهم ساخت.

خاوازی متذکر شد: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده پهنه‌بندی متناسب با شرایط جغرافیایی کشور تنظیم شده و بعد از بومی‌سازی در مناطق مختلف اجرا می‌شود.

وی با تأکید به اینکه چنین اقدامی نیاز هر منطقه را در اجرای طرح لحاظ کرده است، اضافه کرد: در هر پهنه کارشناسی حضور یافته و پاسخگوی سؤالات بهره‌برداران خواهد بود.

معاون ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی به تدوین سامانه جامع مدیریت دانش نیز اشاره و ابراز امیدواری کرد این سامانه در کمترین زمان ممکن به بهره‌برداری برسد.

خاوازی با تأکید به ضرورت تولید محتوای کاربردی متذکر شد:  مراکز خدماتی در سطوح شهرستانی و استانی می‌توانند در این عرصه فعالیت داشته باشند.

 

کد مطلب 3689141
محمد میرزایی ناطق

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