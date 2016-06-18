به گزارش خبرنگار مهر، کاظم خاوازی بعد از ظهر شنبه در جلسه نظام نوین ترویج کشاورزی در اردبیل تصریح کرد: در حال حاضر طرح پهنهبندی به صورت آزمایشی در چهار استان از جمله اردبیل اجرا میشود.
وی افزود: توسعه و تجهیز مراکز جهاد کشاورزی، پهنهبندی و مدیریت دانش سه رکن ارتقا کمی و کیفی بخش کشاورزی است و لازم است در هر سه حوزه استانهای برنامههای تدوین شده را به اجرا درآورند.
معاون ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی معتقد است با اجرای طرح پهنهبندی میتوان زمینه انتقال اطلاعات روز به کشاورزان و بهرهبرداران و در ادامه نیز زمینه ترویج دانش کشاورزی را فراهم ساخت.
خاوازی متذکر شد: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده پهنهبندی متناسب با شرایط جغرافیایی کشور تنظیم شده و بعد از بومیسازی در مناطق مختلف اجرا میشود.
وی با تأکید به اینکه چنین اقدامی نیاز هر منطقه را در اجرای طرح لحاظ کرده است، اضافه کرد: در هر پهنه کارشناسی حضور یافته و پاسخگوی سؤالات بهرهبرداران خواهد بود.
معاون ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی به تدوین سامانه جامع مدیریت دانش نیز اشاره و ابراز امیدواری کرد این سامانه در کمترین زمان ممکن به بهرهبرداری برسد.
خاوازی با تأکید به ضرورت تولید محتوای کاربردی متذکر شد: مراکز خدماتی در سطوح شهرستانی و استانی میتوانند در این عرصه فعالیت داشته باشند.
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