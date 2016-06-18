خیران دامغانی ۴۴۵میلیون ریال به نیازمندان کمک کردند

سیده زهرا طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه ۴۴۵میلیون و ۹۶۶هزار ریال کمک های مالی خیران دامغانی صرف تامین و خرید جهیزیه نوعروسان، لوازم التحریر دانش آموزان بی بضاعت و کم بضاعت، بن نان و توزیع در بین خانواده های نیازمند، تهیه سبد کالای غذایی و تامین و تهیه پوشاک شده است، بیان داشت: از مجموع میزان کمک های مالی خیران دامغانی به سازمان مردم نهاد خیریه آبشار عاطفه ها ۹۷میلیون و ۳۶۰هزار ریال صرف پرداخت کمک های نقدی به مهر جویان تحت پوشش این سازمان شد.

وی افزود: این سمن با کمک هفت میلیون تومانی یک خیر، برای ماه مبارک رمضان سبد کالای غذایی متشکل از ۱۴ قلم مواد خوراکی مورد نیاز شامل گوشت قرمز و سفید، برنج، روغن نباتی، ماکارونی، سویا، رشته آشی، پنیر، جوپرک، گندم، نشاسته، قند و شکر و چای را در بین ۷۰خانواده نیازمند توزیع کرده است.

حمایت از ۴۸ دانش آموز در دستور کار است

مدیر سازمان مردم نهاد خیریه آبشار عاطفه های دامغان درباره اقدامات حمایتی این سمن در سال گذشته هم گفت: اهدای جهیزیه به هفت نوعروس، توزیع سبد تحصیلی شامل لوازم التحریر به ۲۸خانواده تحت حمایت شامل ۴۸دانش آموز و توزیع سبد کالا به مناسبت عید نوروز همراه با بن لباس در بین ۶۰خانواده تحت حمایت در سال گذشته صورت گرفته است.

طباطبایی با بیان اینکه در دامغان۳۰۰نفر نیازمند تحت پوشش سازمان مردم نهاد خیریه آبشار عاطفه ها قرار دارند، ابراز داشت: ۲۰۰ حامی خیّر از این افراد در طول سال و در مناسبت های مختلف حمایت می کنند.

سازمان مردم نهاد خیریه آبشار عاطفه ها در ۲۵۰شهر کشور نمایندگی دارد که در مجموع حدود ۲۰۰هزار نفر در کل کشور تحت پوشش این سازمان هستند.