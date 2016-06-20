به گزارش خبرنگار مهر، کارلوس کی‌روش پس از نشستی که بعدازظهر امروز دوشنبه با مهدی تاج داشت در مورد برنامه های تیم ملی گفت: بیانیه‌ای که فدراسیون صادر کرد همه چیز را شفاف اعلام کرده است و چیزی فراتر از آن نمی توانم بگویم. با خواندن این بیانیه همه چیز به صورت شفاف مشخص است.

کی روش ادامه داد: بیش از شش ماه پیش شروع کردیم به برنامه ریزی برای مسیر آماده سازی در راه جام‌جهانی. ایمان دارم که برنامه‌ای که ما تنظیم کرده بودیم بهترین برنامه برای تیم ملی فوتبال ایران بود. برنامه‌ای که آماده کرده بودیم حافظ منافع تیم ملی و باشگاه ها بود.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران افزود: متاسفانه بعضی از نمایندگان باشگاه‌ها هم مخالفت کردند که رهبرییت این مخالفت از سوی سرمربی پرسپولیس شکل گرفت. بعد از صحبت‌های او یکسری دیگر از باشگاه ها مخالفت کردند. اگر حمایت همه جانبه نباشد که نبود قادر به اجرای برنامه های تیم ملی نبودیم و به همین خاطر تشخیص دادیم همه برنامه را لغو کنیم.

وی در مورد اظهار نظر امیر قلعه نویی و مطلبی که روی صفحه شخصی اش با کنایه به برخی حیوانات وحشی گذاشته است گفت: من ارتباط تنگاتنگی با طبیعت دارم و یکی از طرفداران محیط زیست هستم. حتی شگفت زده هم نیستم که قلعه نویی آمده و از آقای برانکو حمایت می کند. این مسئله جدیدی نیست. ایشان همیشه مخالف تمام برنامه های تیم ملی بوده و ما شاهد چیز جدیدی نیستیم.

کارلوس کی روش ادامه داد: آقای قلعه نویی مطمئنا وقتی بازیکنان سرباز می توانند برای باشگاه بازی کنند اما برای تیم ملی نه، طبیعتا ناراضی نیست و برای ایشان خیلی هم خوب هست. مسئله ای که اینجا باعث شگفت زدگی می شود این است که یک مربی خارجی که باید بیاید و از تیم ملی با تمام وجود حمایت کند الان مخالفتش را نشان می دهد.

سرمربی تیم ملی خاطرنشان کرد: البته به تمام نظرات احترام می گذاریم اما بار دیگر تکرار می کنم که این برنامه بهترین برنامه برای تیم ملی و حفظ منافع باشگاه ها بود. ما کاری که تیم امید انجام داد را تکرار نمی کنیم و ۴۵ روز لیگ را تعطیل نمی کنیم. زمانی که این اتفاق افتاد آقای برانکو و قلعه نویی هیچگاه گلایه نکردند.

وی افزود: بار دیگر باید تکرار کنم که به همه نظرها احترام می گذارم. اما کارشناسان و نخبگان با من مخالف بودند. ما هم قبول می کنیم. به همین خاطر من برنامه جدیدی را تنظیم کردم و به فدراسیون فوتبال ارائه دادم که براساس آن طبق قانون چهار روز قبل از مسابقه با قطر دور هم جمع می شویم. ان شالله خداوند بزرگ کمک می کند تا به پیروزی برسیم. اگر هم موفق نبودیم دلیلش را از آقای قلعه نویی و برانکو جویا باشید.

کارلوس کی روش خاطرنشان کرد: باید مطلبی را عنوان کنم. صحبت های اخیر آقای برانکو که من اجازه نمی دهم بازیکنان در تست پزشکی شرکت کنند کاملا کذب، دروغ و اشتباه بود و ایشان باید مسئولیت این صحبت ها را قبول کنند. به عقاید آقای برانکو احترام می گذارم. ایشان زمانی که خودشان سرمربی تیم ملی بودند برنامه ها و اردوهای متعددی داشتند ولی حالا که مربی باشگاه هستند نظرشان متفاوت است. ایشان نمی تواند به هواداران خوب پرسپولیس دروغ بگوید و هواداران را علیه بنده تحریک کنند.

وی افزود: مطلبی را می خواهم به هواداران خوب پرسپولیس بگویم و آن این است که بنده هیچ وقت مانع شرکت هیچ بازیکنی نشدم. حتی اطلاع نداشتم که اینگونه تست‌ها قرار است گرفته شود. اگر آقای برانکو می خواهند دلایل و توجیهاتی برای عدم موفقیت شان در چند سال اخیر ایران و باشگاه پرسپولیس بیاورند باید دلایل دیگری را انتخاب کنند. به خاطر توجیه عدم موفقیت شان روی من حساب نکنند به خاطر اینکه فرد اشتباهی را انتخاب کرده اند.